СБУ затримала інформаторку російського ГРУ, яку підозрюють у підготовці ракетного удару по Миколаєву
У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки затримала інформаторку воєнної розвідки РФ, яку підозрюють у зборі координатів об’єктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначають у відомстві, "під прицілом" ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.
"Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів "в обхід" ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку – колишню бухгалтерку місцевого підприємства", - йдеться у повідомленні.
Аби виявити потенційні цілі, фігурантка об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки. У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фотографувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що з кимось розмовляє.
"Усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки", - зазначили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці та завчасно затримали її. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з окупантами.
Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Наприкінці минулого тижня у Харкові затримали лісника, який виявився агентом воєнної розвідки РФ. Він шпигував за ЗСУ та передавав росіянам дані про українські підрозділи.
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