СБУ затримала інформаторку російського ГРУ, яку підозрюють у підготовці ракетного удару по Миколаєву

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначають у відомстві, "під прицілом" ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

"Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів "в обхід" ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку – колишню бухгалтерку місцевого підприємства", - йдеться у повідомленні.

Аби виявити потенційні цілі, фігурантка об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки. У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фотографувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що з кимось розмовляє.

"Усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки", - зазначили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці та завчасно затримали її. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.