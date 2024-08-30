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У Харкові затримали лісника, який шпигував за Силами оборони для ГРУ РФ

Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
10:22
Війна з Росією

Служба безпеки та ДБР затримали у Харкові лісника, який виявився агентом воєнної розвідки РФ, що шпигував за ЗСУ та передавав росіянам дані про українські підрозділи

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки та ДБР затримали у Харкові ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисником виявився працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр.

Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.

Задокументовано як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників.

Окрім координат військових об’єктів він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь.

Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки "звіту" російській спецслужбі.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з окупантами.

Діяльність "зв’язкового" координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії.

Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України повідомила про підозри трьом мешканцям Києва, які підтримували воєнні злочини росіян та агресію проти України. Серед фігурантів шкільна вчителька й колишній клірик УПЦ МП.
Теги:
Україна
Росія
Харків
СБУ
російська армія
ГРУ
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