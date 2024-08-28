Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Жителям Києва, які виправдовували агресію РФ, оголосили підозри: серед них вчителька та блогер РПЦ

Жителям Києва, які виправдовували агресію РФ, оголосили підозри: серед них вчителька та блогер РПЦ

Дар'я Куркіна
28 серпня, 2024 середа
17:49
Кримінал Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про підозри трьом мешканцям Києва, які підтримували воєнні злочини росіян та агресію проти України. Серед фігурантів шкільна вчителька й колишній клірик УПЦ МП

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що вчителька однієї з київських шкіл після проведення уроків створювала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах TikTok, де поширювала проросійські фейки.

Жінка називала війну РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом" та виправдовувала злочини росіян, зокрема - удари по цивільних обʼєктах.

Заочну підозру оголосили також ексклірику УПЦ МП - блогеру Сергію Комарову, який поширює російські наративи щодо війни в Україні.

Відомо, що фігурант перед повномасштабною війною виїхав із Києва до Москви, де зараз закликає підтримувати РФ.

"Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіаресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів", - йдеться у повідомленні.

Третім підозрюваним є водій таксі столиці, який розповідав своїм пасажирам та знайомим, як чекає захоплення росіянами української столиці. Також він вихваляв очільника Кремля Володимира Путіна.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 22 серпня стало відомо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську за продаж ювелірних виробів до Росії.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
освіта
РПЦ
УПЦ МП
СБУ
Війна з Росією
колаборанти
новини Києва
пропаганда
воєнні злочини Росії
Москва
Читайте також:
"вишки Бойка"
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
Білоруські танки
Автор Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
Сенеж
Автор Катерина Бенюк
27 серпня, 2024 вiвторок
У Molfar розповіли про елітних російських вбивць зі спецпідрозділу "Сенеж": у липні ЗСУ ліквідували їхню ДРГ
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.64
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
18:09
на фото польські військові
Польща затвердила проєкт бюджету на 2025 рік, 5% ВВП витратять на оборону
18:00
Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя
Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції
17:58
Курська АЕС
На Курській АЕС і в Курчатовському районі запровадили додаткові режимні заходи. Деталі
17:37
інавгурація путіна
"Моральний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі": маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 серпня
17:33
Оновлено
Павло Дуров
Павла Дурова випустили з-під варти, - ЗМІ
17:20
OPINION
Вікторія Сюмар
Telegram за рівнем впливу аналогічний до РПЦ
17:17
Роберто Орчі й Адель Хізер Тейлор
Сценариста "Трансформерів" Роберто Орчі звинуватили в побитті і сексуальному насильстві над дружиною
17:13
Купʼянськ
Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені
17:11
зсу артилерія
Безпілотники, наземні роботизовані комплекси, стрілецька зброя та боєприпаси: в Міноборони розповіли про нове озброєння України
16:54
Десна
У річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, що стікають з території РФ
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Олександр Сердюк
На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
16:08
Донецька область
У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА
15:48
Сергій Сергійчук
У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук
15:47
LED лампа
Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання
15:42
На фото: Олег Винник
Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует
15:18
засновник Telegram Павло Дуров
Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова, який є співзасновником Telegram, - Politico
15:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак
14:22
Дніпрогес
В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго
14:08
Близький Схід Ємен нафта
Російська Татнафта збільшила експорт до Угорщини й Словаччини після припинення транзиту Лукойлу
14:03
Всеволод Князєв
ВАКС почав вивчати докази у справі ексголови Верховного суду Князєва
14:03
фейк
МЗС Молдови спростувало російський фейк про перевезення біоматеріалів з України
13:52
Де очікуються дощі та найнижча температура: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 серпня
13:46
"Конотопська Відьма" за 4 дні прокату зібрала майже 12 млн грн
13:32
тюрма
В Україні оголосили підозри двом жінкам, які проводили "референдуми" РФ на сході та півдні
13:30
Бурак Озчівіт
Зірка "Величного століття" турецький актор Бурак Озчівіт взяв участь у зйомках у РФ
13:29
сухпайки
Врахували релігійні, медичні й етичні потреби: Міноборони розробляє нові сухпайки для ЗСУ
13:23
На Чернігівщині в прикордонному селі через ворожий артобстріл згоріли 25 будівель
13:22
Інтерв’ю
Карта бойових дій за 21-28 серпня
​​​​​​​Карта бойових дій за період 21-28 серпня: росіяни пробили ворота на Покровськ, штурмують торецькі "Вежі", але сама РФ не припиняє палати
13:09
укриття
Шкільні укриття здатні вмістити 317 тис. людей: Кличко розповів про новий навчальний рік у Києві
13:00
Оновлено
обстріл
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до восьми
12:59
Оновлено
дрон, БПЛА
У Херсоні чотири людини дістали поранення через ворожу атаку БПЛА
12:58
Кір Стармер
Премʼєр Британії Стармер прибув до Німеччини: обговорюватиме відновлення відносин з Євросоюзом
12:54
електроенергія
У більшості регіонів діятимуть три черги вимкнень: ситуація в енергосистемі України 28 серпня
12:49
Павло Кириленко
ВАКС обрав запобіжний захід очільнику АМКУ Кириленку
12:49
Оновлено
Окупанти намагаються взяти в кільце Вугледар: Deep State доповів про ситуацію на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV