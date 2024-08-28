Жителям Києва, які виправдовували агресію РФ, оголосили підозри: серед них вчителька та блогер РПЦ

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що вчителька однієї з київських шкіл після проведення уроків створювала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах TikTok, де поширювала проросійські фейки.

Жінка називала війну РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом" та виправдовувала злочини росіян, зокрема - удари по цивільних обʼєктах.

Заочну підозру оголосили також ексклірику УПЦ МП - блогеру Сергію Комарову, який поширює російські наративи щодо війни в Україні.

Відомо, що фігурант перед повномасштабною війною виїхав із Києва до Москви, де зараз закликає підтримувати РФ.

"Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіаресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів", - йдеться у повідомленні.

Третім підозрюваним є водій таксі столиці, який розповідав своїм пасажирам та знайомим, як чекає захоплення росіянами української столиці. Також він вихваляв очільника Кремля Володимира Путіна.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436 (пропаганда війни); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.