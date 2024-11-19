НАЗК виявило у декларації голови Харківської облради невідповідності на 3,4 млн грн
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у декларації голови Харківської обласної ради за 2022 рік на суму понад 3,4 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
На підставі висновку НАЗК, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Під час перевірки з'ясувалося, що голова Харківської обласної ради не вказала в декларації нерухомість у Ніцці, Франція, вартість якої може перевищувати 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн), записану на її чоловіка.
"Також, на підставі аналізу відомостей про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у НАЗК викликало сумнів отримання її чоловіком доходу від продажу ресторанного бізнесу Le Folie’s у Франції, який становить лише 500 євро.
Зокрема, посадовиця не вказала в декларації інформацію про те, що її чоловік є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан на набережній Канн, Франції).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Національне агентство з питань запобігання корупції 4 жовтня здійснило першу виплату викривачу корупції.
- Актуальне
- Важливе