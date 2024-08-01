Назвав Незалежність "кидаловом": експрацівника МОН судитимуть за приниження національної гідності українців

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Вказано, що на момент роботи у МОН Василенко у facebook опублікував допис під назвою "Про вихід України та прибалтійських республік з СРСР. Лонгрід". У публікації він написав, що "незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь", зокрема, він назвав "кидаловом" Незалежність України. Крім того, ексчиновник у своєму дописі критикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, які, на його думку, змушували людей голосувати не за Незалежність, а за обіцянку збагачення.

"Таким чином обвинувачений поширив думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка судитимуть за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України). Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про допис Василенка

У День Незалежності України державний експерт в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки Андрій Василенко опублікував у facebook допис російською мовою, у якому поміркував про українську незалежність та вихід країн Балтії зі складу СРСР.

У ньому він заявив, що у 1991 році українці підтримали Акт проголошення незалежності нібито лише завдяки "пропаганді, якою переконали мешканців УРСР, що варто тільки усунути Союз, так одразу все добре стане", а сама незалежність, за його словами, це "кидалово".

Василенко висловився також стосовно незалежності країн Балтії. Він заявив, що Литва, Латвія та Естонія "не знали, що творили".

"Виходячи із зовнішнього вигляду Вільнюса, я зробив досить прості висновки: радянська окупація - це найкраще, що могло трапитися з Литвою", - написав він.

За кілька днів, 28 серпня у МОН повідомили, що розпочали щодо чиновника дисциплінарне провадження.

"Сьогодні Міністерством освіти і науки України видано наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки", - йдеться у повідомленні.

За його результатами пообіцяли ухвалити "відповідні рішення", а згодом звільнили.