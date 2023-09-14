МОН звільнило посадовця, який насміхався над незалежністю України
Міністерство освіти і науки України звільнило посадовця, який висміяв у соцмережах незалежність України та заявив, що радянська окупація - це найкраще, що було з Литвою
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
"Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України", - написав він.
Міністр зазначив, що рішення щодо звільнення Василенка ухвалили за результатами порушеного напередодні дисциплінарного провадження.
"Державна служба - це велика відповідальність. І це історія про служіння народові своєї держави. На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади", - наголосив Лісовий.
Що відомо про допис Василенка
У День Незалежності України державний експерт в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки Андрій Василенко опублікував у facebook допис російською мовою, у якому поміркував про українську незалежність та вихід країн Балтії зі складу СРСР.
У ньому він заявив, що у 1991 році українці підтримали Акт проголошення незалежності нібито лише завдяки "пропаганді, якою переконали мешканців УРСР, що варто тільки усунути Союз, так одразу все добре стане", а сама незалежність, за його словами, це "кидалово".
Василенко висловився також стосовно незалежності країн Балтії. Він заявив, що Литва, Латвія та Естонія "не знали, що творили".
"Виходячи із зовнішнього вигляду Вільнюса, я зробив досить прості висновки: радянська окупація - це найкраще, що могло трапитися з Литвою", - написав він.
За кілька днів, 28 серпня у МОН повідомили, що розпочали щодо чиновника дисциплінарне провадження.
"Сьогодні Міністерством освіти і науки України видано наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки", - йдеться у повідомленні.
За його результатами пообіцяли ухвалити "відповідні рішення".
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