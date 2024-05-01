Обирав авто для вилучення "на свій смак": судитимуть посадовця запорізького ТЦК
ДБР завершило досудове розслідування у справі посадовця запорізького ТЦК та СП, який безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму 11 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
На початку повномасштабного вторгнення офіцер ТЦК відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення "на свій смак". У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично розташована поза межами територіальної юрисдикції ТЦК. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.
"У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств", - повідомляють правоохоронці.
Тож посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.
Він обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Обвинувальний акт стосовно посадовця направили до суду.
- 26 квітня повідомлялось, що у Харківській області ДБР завершило розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь Нацполіції та його спільника, ексколеги, що вимагали гроші у фігуранта справи про колабораціонізм.
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