Обирав авто для вилучення "на свій смак": судитимуть посадовця запорізького ТЦК

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

На початку повномасштабного вторгнення офіцер ТЦК відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення "на свій смак". У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично розташована поза межами територіальної юрисдикції ТЦК. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

"У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств", - повідомляють правоохоронці.

Тож посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Він обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Обвинувальний акт стосовно посадовця направили до суду.