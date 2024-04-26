Вимагав $100 000 за закриття провадження про колабораціонізм: на Харківщині викрили поліцейського
У Харківській області ДБР завершило розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь Нацполіції та його спільника - ексколеги, які вимагали гроші у фігуранта справи про колабораціонізм
Про це повідомляє у Telegram пресслужба ДБР.
Зловмисники дізналися про перевірку іншим правоохоронним органом одного з їхніх давніх знайомих на причетність до колабораційної діяльності та запропонували фігуранту допомогу в закритті кримінального провадження за $100 000.
При цьому вимагачі обіцяли за цю суму допомогу ще двом фігурантам того ж кримінального провадження.
Для переконливості зловмисники роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань і розповіли, що у межах кримінального провадження вже проводять процесуальні дії, збирають докази та невдовзі оголосять підозри.
Після перемовин із фігурантом справи вимагачі погодилися зменшити суму до $70 000, зауваживши, що більшу частину мають віддати слідчим.
Проте, за даними слідства, вимагачі взагалі не планували виконувати якісь дії, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.
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