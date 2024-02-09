Очолив ФСБ на ТОТ Запоріжжя: ДБР оголосило заочну підозру експосадовцю СБУ часів Януковича

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ганжа за власним бажанням обійняв керівну посаду у філіалі російської ФСБ на тимчасово окупованій території.

У повідомленні йдеться, що він "вчиняє дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Також колишній посадовець СБУ перебуває в міжнародному розшуку з 2014 року за державну зраду через участь в розгоні Майдану.

Слідчі ДБР під час досудового розслідування виявили злочинну діяльність фігуранта. Ганжі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Наразі орган досудового розслідування вживає заходів, аби отримати дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.