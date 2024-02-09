Очолив ФСБ на ТОТ Запоріжжя: ДБР оголосило заочну підозру експосадовцю СБУ часів Януковича
Колишній високопосадовець Служби безпеки України за часів президентства Януковича Сергій Ганжа отримав заочну підозру. Він очолював філіал ФСБ Росії на тимчасово окупованій частині Запорізької області
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ганжа за власним бажанням обійняв керівну посаду у філіалі російської ФСБ на тимчасово окупованій території.
У повідомленні йдеться, що він "вчиняє дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.
Також колишній посадовець СБУ перебуває в міжнародному розшуку з 2014 року за державну зраду через участь в розгоні Майдану.
Слідчі ДБР під час досудового розслідування виявили злочинну діяльність фігуранта. Ганжі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.
Наразі орган досудового розслідування вживає заходів, аби отримати дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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