Сприяв встановленню окупаційної влади та знущався над цивільними: на Запоріжжі повідомили про підозру експравоохоронцю
У Запорізькій області повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільними експровоохоронцю з Дніпрорудного, він добровільно пішов на співпрацю з ворогом
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.
Колишній начальник карного розшуку Дніпрорудненського райвідділу поліції, який був звільнений у 2015 році під час переатестації, погодився на пропозицію окупантів очолити незаконно створений правоохоронний орган - так званий "Дніпрорудненский районный отдел милиции".
"На посаді начальника він усіляко підтримував політику держави-агресора та сприяв встановленню окупаційної влади на захопленій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у змові з представниками збройних формувань РФ він організовував безпідставні затримання мирних мешканців тимчасово окупованого Дніпрорудного. Після чого їх незаконно ув’язнювали.
Фото: Запорізька обласна прокуратура
"Людей утримували у спеціально облаштованому в будівлі окупаційного правоохоронного органу приміщенні за відсутності належних санітарних умов та медичної допомоги. Там, з метою зламати опір та змусити до співпраці, до них застосовували жорстокі тортури", - повідомляють у прокуратурі.
Тих, хто не підкорився окупаційному режиму, примусово вивозили з дому - транспортом переправляли за межі Василівки, а звідти вони мали йти пішки на підконтрольну Україні територію Запорізької області.
Псевдоправоохоронця оголошено в розшук, слідство триває.
Також стосовно підозрюваного було розпочате ще одне кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі обвинувальний акт за вказаною кваліфікацією перебуває на розгляді суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 2 лютого повідомлялося, що Служба безпеки повідомила про підозру жителю Снігурівщини, який добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами, до чого закликав інших українців.
- 3 лютого стало відомо, що підозру в колабораціонізмі заочно оголосили фельдшеру відділення "швидкої", який під час окупації селища Великий Бурлук на Харківщині радів приходу "русского мира" й закликав колег до співпраці з РФ
- 5 лютого повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про заочну підозру генерал-лейтенанту збройних сил Росії Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області.
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