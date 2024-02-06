Сприяв встановленню окупаційної влади та знущався над цивільними: на Запоріжжі повідомили про підозру експравоохоронцю

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Колишній начальник карного розшуку Дніпрорудненського райвідділу поліції, який був звільнений у 2015 році під час переатестації, погодився на пропозицію окупантів очолити незаконно створений правоохоронний орган - так званий "Дніпрорудненский районный отдел милиции".

"На посаді начальника він усіляко підтримував політику держави-агресора та сприяв встановленню окупаційної влади на захопленій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у змові з представниками збройних формувань РФ він організовував безпідставні затримання мирних мешканців тимчасово окупованого Дніпрорудного. Після чого їх незаконно ув’язнювали.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

"Людей утримували у спеціально облаштованому в будівлі окупаційного правоохоронного органу приміщенні за відсутності належних санітарних умов та медичної допомоги. Там, з метою зламати опір та змусити до співпраці, до них застосовували жорстокі тортури", - повідомляють у прокуратурі.

Тих, хто не підкорився окупаційному режиму, примусово вивозили з дому - транспортом переправляли за межі Василівки, а звідти вони мали йти пішки на підконтрольну Україні територію Запорізької області.

Псевдоправоохоронця оголошено в розшук, слідство триває.

Також стосовно підозрюваного було розпочате ще одне кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі обвинувальний акт за вказаною кваліфікацією перебуває на розгляді суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.