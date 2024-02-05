Командував захопленням Херсонщини: СБУ оголосила заочну підозру генералу-лейтенанту ЗС РФ Резанцеву

Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії генерал-лейтенанта Якова Резанцева, який 24 лютого 2022 року особисто наказав підпорядкованим підрозділам військ РФ захопити Херсонську область.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться в повідомленні.

Під керівництвом Резанцева російські угрупування вторглися з території тимчасово окупованого Криму до південного регіону України, а під час окупації правобережжя Херсонщини він організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.

Згідно з даними слідства, генерал-лейтенант ЗС РФ також наказав захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці за будь-яку ціну.

СБУ зазначає, за вказівкою Резанцева окупанти здійснювали масові повітряні атаки на цивільну інфраструктуру Херсонщини та посеред вулиці чи з приватних авто під час перетину російських блокпостів викрадали людей.

"У такий спосіб російський посадовець виконував завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України", - стверджують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.