Віддали наказ на обстріл через який загинули 24 людини: СБУ повідомила про підозру командувачу групи військ РФ та ще двом військовим

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За словами СБУ, вона зібрала доказову базу на трьох представників командування російських військ, під чиїм керівництвом російська армія здійснила масований обстріл Херсона 3 травня 2023 року, внаслідок якого загинули 24 мирних жителі, ще 51 людина – отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Про підозру СБУ повідомила:

генерал-полковнику Олегу Макаревичу – командувач угрупованням військ ЗС РФ "Днепр";

генерал-лейтенанту Аркадію Марзоєву – командувач 22-го армійського корпусу чорноморського флоту РФ;

підполковнику Дмитру Жаркіх – командир 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту Росії.

За даними слідства, саме генерал Макаревич віддав наказ на обстріл Херсона. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим вдарити з реактивної та ствольної артилерії по місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів. Тоді окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах.

За цим же наказом генерал Марзоєв особисто займався підготовкою масованого удару, а підполковник Жаркіх безпосередньо командував обстрілом.

СБУ повідомила трьом воєнним злочинцям РФ про підозру за двома статтями КК України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).