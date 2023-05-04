Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби, 3 травня, російська армія здійснила 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон був під обстрілами 16 разів.

"З особливою жорстокістю обстріляно місто Херсон. 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства; територію залізничного переїзду", - написав Прокудін у телеграмі.

До того ж він повідомив, що 3 травня через російську агресію загинули 23 людини, ще 46 (з них дві дитини) - дістали поранення.

Керівник пресофісу ОВА Толоконніков повідомив у телемарафоні "Єдині новини", що в лікарні в реанімації померли двоє поранених під час обстрілу супермаркету "АТБ" у Херсоні. Один з них лікар.

"На жаль, статистика вчорашня змінилася — ще двоє людей померли в стаціонарі в реанімації. Це два чоловіки, які були в АТБ, і один із них лікар, завідувач відділення однієї з лікарень обласної, він рятував життя", - сказав Толоконніков.

Херсонська обласна військова адміністрація оголосила 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

Ввечері 3 травня кількість загиблих внаслідок обстрілу становила 21 особу, ще 48 були поранені.

"Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині. Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих", - писав президент Володимир Зеленський у телеграмі.

До цього було відомо про 19 загиблих і 47 поранених унаслідок обстрілів. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив близько 20-ї голова ОВА Олександр Прокудін.

Як розповів голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері Еспресо, 18 людей загинуло в Херсоні, ще одна людина - в Бериславському районі.

За його словами, внаслідок обстрілу гіпермаркету АТБ 26 людей отримали поранення, 4 людини загинули. Серед постраждалих - дитина 6,5 року, у неї важкі поранення: перелам стегна і забій. За життя дитини борються лікарі.

Під час обстрілу вокзалу одна людина загинула, 4 дістали поранення. Унаслідок ранкового обстрілу "Епіцентру" загинуло три людини - жінка та два чоловіки, поранені ще чотири.

"Обстріл триває майже весь день. Голова ОВА звернувся до людей, щоб не виходили з дому, були в укриттях, ішли в підвали. Зараз небезпечно перебуває на вулиці. Щодо постраждалих є постійні уточнення. Є людина у важкому стані, яка отримала поранення в АТБ", - додав Толоконніков.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 отримали травми різного ступеня тяжкості", - написали в пресслужбі.

Також удень між селами Степанівка та Музиківка під обстрілом РФ опинилася бригада енергетиків, які лагодили електромережі після атак ворога. Унаслідок отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Уранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік.

Раніше про обстріли обласного центру повідомив Олександр Прокудін.

"Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних поранені. Також пошкоджено карету швидкої – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби", - ідеться у повідомленні.

Ще раніше, вдень, РФ атакувала єдиний працюючий гіпермаркет у місті.

"Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", - ідеться в повідомленні.

Зранку РФ також обстріляла селище на Херсонщині.

"Армія РФ вдарила по Токарівці Дарʼївської громади. Зранку росіяни гатили по житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, одна людина загинула. 47-річний чоловік отримав несумісні з життям поранення у власному подвір'ї.

На місці обстрілу працюють екстрені служби.