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Війна з Росією: хроніка
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Ворог минулої доби поцілив 485 снарядами по житлових кварталах Херсонщини, є загиблі й поранені

3 травня, 2023 середа
09:07
Війна з Росією Берислав

Унаслідок 106 російських обстрілів по Херсонській області 2 травня четверо людей загинули, семеро дістали поранення

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворожі війська випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Сам Херсон ворог обстріляв 9 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - зауважив він.
  
Через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 51 людину, каже Прокудін.

  • У вівторок, 2 травня, російські війська скинули дві керовані авіабомби поблизу села в Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 5 пораненою. Надвечір стало відомо про те, що росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади. Там поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медзакладу постраждалого доставили українські військові. Лікарі надали йому необхідну допомогу, стан хлопця задовільний.
  • Крім того, росіяни атакували селище Козацьке Новокаховської громади на Херсонщині, загинув чоловік.

російська армія
Херсон
Херсонщина
злочини проти людяності
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