Ворог минулої доби поцілив 485 снарядами по житлових кварталах Херсонщини, є загиблі й поранені
Унаслідок 106 російських обстрілів по Херсонській області 2 травня четверо людей загинули, семеро дістали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворожі війська випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Сам Херсон ворог обстріляв 9 разів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - зауважив він.
Через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення.
Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 51 людину, каже Прокудін.
- У вівторок, 2 травня, російські війська скинули дві керовані авіабомби поблизу села в Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 5 пораненою. Надвечір стало відомо про те, що росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади. Там поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медзакладу постраждалого доставили українські військові. Лікарі надали йому необхідну допомогу, стан хлопця задовільний.
- Крім того, росіяни атакували селище Козацьке Новокаховської громади на Херсонщині, загинув чоловік.
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