Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворожі війська випустили 485 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Сам Херсон ворог обстріляв 9 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - зауважив він.



Через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 51 людину, каже Прокудін.