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Війна з Росією: хроніка
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Росія скинула на Херсонщину дві авіабомби: троє людей загинуло, 5 поранені

2 травня, 2023 вiвторок
15:47
Війна з Росією обстріл

У вівторок, 2 травня, російські війська випустили дві керовані авіабомби поблизу села в Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 5 поранено

Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, армія Росії скинула дві керовані авіабомби на острів, розташований поблизу села Велетенське у Білозерській селищній громаді Херсонського району.

Унаслідок атаки ворога постраждали мирні жителі. Зокрема три людини загинули на місці, п'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

  • Упродовж 30 квітня російські війська випустили 163 снаряди по населених пунктах області.
  • Протягом 1 квітня ворожі війська 71 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей дістали поранення.
  • Російські війська 2 травня вкрили вогнем село Кізомис Херсонської області, є постраждалі.
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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