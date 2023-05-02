Росія скинула на Херсонщину дві авіабомби: троє людей загинуло, 5 поранені
У вівторок, 2 травня, російські війська випустили дві керовані авіабомби поблизу села в Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 5 поранено
Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, армія Росії скинула дві керовані авіабомби на острів, розташований поблизу села Велетенське у Білозерській селищній громаді Херсонського району.
Унаслідок атаки ворога постраждали мирні жителі. Зокрема три людини загинули на місці, п'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Упродовж 30 квітня російські війська випустили 163 снаряди по населених пунктах області.
- Протягом 1 квітня ворожі війська 71 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей дістали поранення.
- Російські війська 2 травня вкрили вогнем село Кізомис Херсонської області, є постраждалі.
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