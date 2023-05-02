Ворог обстріляв Білозерську громаду на Херсонщині: один загиблий, четверо поранені
Російські війська 2 травня вкрили вогнем села Кізомис та Велетенське Херсонської області, є загиблий та поранені
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм.
Ворог обстріляв Білозерську громаду, вкотре вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське на Херсонщині.
Внаслідок обстрілу села Велетенського загинув 28-річний чоловік. Ще четверо людей з пораненнями шпиталізували до Херсона, де лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.
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