Ворог обстріляв Білозерську громаду на Херсонщині: один загиблий, четверо поранені

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм.

Ворог обстріляв Білозерську громаду, вкотре вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське на Херсонщині.

Внаслідок обстрілу села Велетенського загинув 28-річний чоловік. Ще четверо людей з пораненнями шпиталізували до Херсона, де лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.