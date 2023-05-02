Понад 360 снарядів з артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації: росіяни обстрілювали Херсонщину минулої доби
Протягом 1 квітня ворожі війська 71 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей дістали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Противник випустив 363 снаряди з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію і будівлю заводу в Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.
Окрім того, очільник ОВА розповів, що з деокупованої території області евакуйовано 54 людини.
- Увечері 1 травня російські війська завдали удару по Херсону та Херсонській області, унаслідок чого одна людина дістала поранень
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