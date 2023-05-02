Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Противник випустив 363 снаряди з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію і будівлю заводу в Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Окрім того, очільник ОВА розповів, що з деокупованої території області евакуйовано 54 людини.