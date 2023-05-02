Росіяни обстріляли з артилерії селище на Херсонщині: загинув 66-річний чоловік

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Унаслідок артобстрілу загинув 66-річний чоловік.

Також російська артилерія ввечері била по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, її шпиталізували у важкому стані. Лікарі борються за життя постраждалої.

"Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені", – додали в ОВА.