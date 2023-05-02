Росіяни обстріляли з артилерії селище на Херсонщині: загинув 66-річний чоловік
Увечері 2 травня росіяни атакували селище Козацьке Новокаховської громади на Херсонщині
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Унаслідок артобстрілу загинув 66-річний чоловік.
Також російська артилерія ввечері била по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, її шпиталізували у важкому стані. Лікарі борються за життя постраждалої.
"Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені", – додали в ОВА.
- У вівторок, 2 травня, російські війська скинули дві керовані авіабомби поблизу села в Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинуло 3 людини, 5 поранено
-
Надвечір стало відомо про те, що росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади. Там поранення отримав 17-річний підліток. До найближчого медзакладу постраждалого доставили українські військові. Лікарі надали йому необхідну допомогу, стан хлопця задовільний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе