Закликав до співпраці з російською владою: фельдшера з Харківщини підозрюють у колабораціонізмі

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Під час окупації селища Великий Бурлук чоловік обіймав посаду старшого фельдшера Великобурлуцького відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

За даними слідства, у присутності колег чоловік публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України й говорив, що до них прийшов "русский мир", який залишиться назавжди.

Також він висловлював наративи, що "Україна нічого нам не дала, а Росія нас не залишить, буде платити велику заробітну плату".

Правоохоронці зазначають, що фельдшер публічно закликав колег до співпраці з російською владою та пропонував працевлаштовуватися у новостворений фельдшерський підрозділ. Зловмисник зазначив, що не допустить до роботи тих фельдшерів, які не погодяться співпрацювати із російською владою та не подадуть документи для їх майбутнього працевлаштування у новоствореному підрозділі.

Фото: https://t.me/police_kh_region

Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції заочно повідомили 38-річному чоловікові про підозру за колаборантську діяльність (ч. 1 ст. 111-1) КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.