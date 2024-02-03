Закликав до співпраці з російською владою: фельдшера з Харківщини підозрюють у колабораціонізмі
Підозру в колабораціонізмі заочно оголосили фельдшеру відділення "швидкої", який під час окупації селища Великий Бурлук на Харківщині радів приходу "русского мира" й закликав колег до співпраці з РФ
Про це повідомляє поліція Харківщини.
Під час окупації селища Великий Бурлук чоловік обіймав посаду старшого фельдшера Великобурлуцького відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.
За даними слідства, у присутності колег чоловік публічно заперечував здійснення РФ збройної агресії проти України й говорив, що до них прийшов "русский мир", який залишиться назавжди.
Також він висловлював наративи, що "Україна нічого нам не дала, а Росія нас не залишить, буде платити велику заробітну плату".
Правоохоронці зазначають, що фельдшер публічно закликав колег до співпраці з російською владою та пропонував працевлаштовуватися у новостворений фельдшерський підрозділ. Зловмисник зазначив, що не допустить до роботи тих фельдшерів, які не погодяться співпрацювати із російською владою та не подадуть документи для їх майбутнього працевлаштування у новоствореному підрозділі.
Фото: https://t.me/police_kh_regionДізнавачі Куп’янського районного відділу поліції заочно повідомили 38-річному чоловікові про підозру за колаборантську діяльність (ч. 1 ст. 111-1) КК України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки повідомила про підозру жителю Снігурівщини, який добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами, до чого закликав інших українців.
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