Закликав місцевих співпрацювати з окупантами: СБУ затримала чоловіка, який переховувався на Миколаївщині

Зазначається, що житель Снігурівщини після захоплення населеного пункту допомагав окупантам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Чоловік "чергував" на російських блокпостах, зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи нібито для перевірки. Потім підозрюваний виводив людей з автівок і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з РФ.

"Однак під час звільнення Снігурівки російські окупанти покинули свого поплічника у місті і не взяли його з собою, коли тікали на лівобережжя Херсонщини. Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Для цього намагався бути "непомітним" та періодично змінював адреси проживання", - йдеться у повідомленні.

Натомість правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Жителю Снігурівщини загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.