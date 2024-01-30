СБУ в Дніпрі затримала колишнього бойовика "ЛНР", який працював на ФСБ
Контррозвідка служби безпеки України затримала в Дніпрі бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО та готувався до "евакуації" в Луганськ
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За вказівкою російської спецслужби затриманий намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони та відстежував результати російських ракетних ударів по військових об’єктах, розташованих у Дніпрі.
Служба безпеки встановила, що за його наведенням окупанти обстріляли один з об’єктів міста під час повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року.
Гроші за виконання розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку.
А в разі успішного виконання всіх поставлених завдань ФСБ обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини.
Утім співробітники СБУ завадили цьому і затримали його у власному помешканні.
Фото: Служба безпеки України
"За даними слідства, затриманим є уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої ЛНР. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився в Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою затриманий підтримував через зв’язкового. Ним виявився бойовик окупаційних угруповань Росії, який перебуває на тимчасово окупованій території на сході України.
Для отримання розвідданих зловмисник обходив місцевість і приховано фотографував і знімав на відео важливі об’єкти на камеру власного телефону.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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