СБУ в Дніпрі затримала колишнього бойовика "ЛНР", який працював на ФСБ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівкою російської спецслужби затриманий намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони та відстежував результати російських ракетних ударів по військових об’єктах, розташованих у Дніпрі.

Служба безпеки встановила, що за його наведенням окупанти обстріляли один з об’єктів міста під час повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року.

Гроші за виконання розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку.

А в разі успішного виконання всіх поставлених завдань ФСБ обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини.

Утім співробітники СБУ завадили цьому і затримали його у власному помешканні.

Фото: Служба безпеки України

"За даними слідства, затриманим є уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої ЛНР. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився в Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою затриманий підтримував через зв’язкового. Ним виявився бойовик окупаційних угруповань Росії, який перебуває на тимчасово окупованій території на сході України.

Для отримання розвідданих зловмисник обходив місцевість і приховано фотографував і знімав на відео важливі об’єкти на камеру власного телефону.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.