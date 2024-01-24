СБУ затримала ворожого агента, який допомагав окупантам уразити штаби ЗСУ поблизу Авдіївки

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою, а також можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової (РСЗВ HIMARS, танків Leopard та БМП Bradley).

За даними слідства, російська спецслужба завербувала мешканця Мирнограда Донецької області у грудні 2023 року через його дописи у проросійських Telegram-групах.

Для здійснення ударів по об’єктах ЗСУ російський агент мав виявити їхні локації та передати відповідні координати до ФСБ. Для цього він обходив прифронтову територію та робив потрібні мітки на електронній карті. Потім зловмисник перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом.

Чоловіка було затримано у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з ФСБ.

Відкрито провадження про держзраду, нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.