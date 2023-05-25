Готував підрив залізниці під Авдіївкою: СБУ затримала ворожого агента
Окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами
Про це інформує СБУ.
Зазначено, що під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку для порушення логістики Сил оборони. Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу.
За даними слідства, поплічником агресора є працівник залізничної станції з м. Українськ, якого у березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці.
"У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку рашистів. Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта", - ідеться у повідомленні.
Як тестові завдання, він передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку. Крім того, ворога цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району. Потім російський агент отримав завдання на проведення диверсії на об’єкті залізничного транспорту.
- Позначав на електронних картах позиції ЗСУ в Бахмуті: СБУ викрила агента ФСБ. За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "МДБ ДНР" в окупованій Горлівці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе