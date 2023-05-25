Готував підрив залізниці під Авдіївкою: СБУ затримала ворожого агента

Про це інформує СБУ.

Зазначено, що під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку для порушення логістики Сил оборони. Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу.

За даними слідства, поплічником агресора є працівник залізничної станції з м. Українськ, якого у березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці.

"У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку рашистів. Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта", - ідеться у повідомленні.

Як тестові завдання, він передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку. Крім того, ворога цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району. Потім російський агент отримав завдання на проведення диверсії на об’єкті залізничного транспорту.