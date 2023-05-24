Позначав на електронних картах позиції ЗСУ в Бахмуті: СБУ викрила агента ФСБ
За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "МДБ ДНР" в окупованій Горлівці
Про це інформує СБУ.
32-річний мешканець Торецька збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.
Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму куратору з підконтрольного агресору "МДБ ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.
Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.
Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців. Для комунікації з куратором ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.
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