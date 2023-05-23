Про це повідомили 23 травня в telegram-каналі СБУ.

"Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону. Наприкінці 2022 року його призначили так званим "сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області", - йдеться у дописі.

Зазначається, що на цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ворона за власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був "радником" гауляйтера Балицького.

Окрім того, додає СБУ, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн.

Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.