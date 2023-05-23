Допомагав окупантам грабувати Запоріжжя: СБУ повідомила про підозру екссоратнику Януковича Дмитру Вороні
Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного поплічника Януковича, який зараз допомагає РФ
Про це повідомили 23 травня в telegram-каналі СБУ.
"Мова йде про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону. Наприкінці 2022 року його призначили так званим "сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області", - йдеться у дописі.
Зазначається, що на цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.
Ворона за власної ініціативи допомагав рашистам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Також був "радником" гауляйтера Балицького.
Окрім того, додає СБУ, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
За ініціативи СБУ суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн.
Серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.
- 23 травня стало відомо, що Служба безпеки викрила волинську компанію, яка постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів, а її керівник співпрацював з "Л/ДНР".
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