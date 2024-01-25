СБУ затримала хакера з Харкова: він готував кібератаки на урядові сайти України та наводив ракети РФ на місто

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Кіберфахівці СБУ виявили, що затриманий був учасником російського хакерського угруповання "Народна сyberармія РФ", воно підконтрольне ФСБ.

"Зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади. За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Також зазначається, що він розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.

"Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей", - повідомляють у Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.