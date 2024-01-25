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СБУ затримала хакера з Харкова: він готував кібератаки на урядові сайти України та наводив ракети РФ на місто

25 січня, 2024 четвер
10:44
Кримінал На фото людина, що працює за комп'ютером

Служба безпеки України затримала хакера, який готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Кіберфахівці СБУ виявили, що затриманий був учасником російського хакерського угруповання "Народна сyberармія РФ", воно підконтрольне ФСБ.

"Зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади. За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України


Також зазначається, що він розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.

"Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей", - повідомляють у Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України


Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 22 січня стало відомо, що СБУ затримала співробітника комунального підприємства у Миколаєві, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
  • 22 січня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які героїзували атаки РФ на цивільну інфраструктуру України та дискредитували командування Сил оборони.
  • 24 січня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України викрила агента ФСБ, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони у Донецькій області.
Теги:
Україна
Харків
СБУ
ФСБ
Війна з Росією
хакер
колаборанти
хакерські атаки
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