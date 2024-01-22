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СБУ затримала тіктокера з Одеси, який вихваляв удар "іскандерами" по Харкову 2 січня, та ще трьох інтернет-агітаторів РФ

22 січня, 2024 понедiлок
17:18
Кримінал Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які героїзували атаки РФ на цивільну інфраструктуру України та дискредитували командування Сил оборони

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що фігуранти закликали до капітуляції перед Росією та "розпалювали ненависть серед різних національних громад України".

В Одесі затримали місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року. Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих і поранених місцевих жителів.

"Незважаючи на це, фігурант намагався "відбілити" воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси", - повідомляють у Службі безпеки.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у фейсбуці і телеграмі агітувала українців "скласти зброю" й не чинити спротив рашистам. Також повідомляється, що зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

Фото: Служба безпеки України


У Черкаській області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму й частини територій Донецької та Луганської областей.

"Крім того, маючи посвідку на проживання у РФ, чоловік героїзував російських загарбників і заперечував їхні воєнні злочини в Україні", - йдеться в повідомленні. 

Фото: Служба безпеки України


У Дніпрі затримали координатора місцевого осередку прокремлівської організації "Народовладдя". Зловмисник від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". 

Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками"

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Фото: Служба безпеки України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 11 січня повідомлялося, що Служба безпеки повідомила про підозру жительці Новогродівки, яка розвідувала дислокацію та переміщення ЗСУ в Донецькій області. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км.
  • 19 січня повідомлялося, що Служба безпеки повідомила про підозру колишньому керівнику одного з відділів Донецької регіональної митниці. Чоловік наводив російські ракети під Вугледаром.
  • 22 січня стало відомо, що СБУ затримала співробітника комунального підприємства у Миколаєві, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
СБУ
ЗСУ
Війна з Росією
ракетний удар
пропаганда
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