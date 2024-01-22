СБУ затримала тіктокера з Одеси, який вихваляв удар "іскандерами" по Харкову 2 січня, та ще трьох інтернет-агітаторів РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що фігуранти закликали до капітуляції перед Росією та "розпалювали ненависть серед різних національних громад України".

В Одесі затримали місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року. Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу "Іскандер", що призвело до великої кількості загиблих і поранених місцевих жителів.

"Незважаючи на це, фігурант намагався "відбілити" воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси", - повідомляють у Службі безпеки.

На Київщині кіберфахівці СБУ викрили місцеву жительку, яка через власні акаунти у фейсбуці і телеграмі агітувала українців "скласти зброю" й не чинити спротив рашистам. Також повідомляється, що зловмисниця використовувала інтернет-ресурси для поширення фейків про різні національні громади України.

Фото: Служба безпеки України

області контррозвідники СБУ викрили місцевого жителя, який виступав на підтримку окупації Криму й частини територій Донецької та Луганської областей.

"Крім того, маючи посвідку на проживання у РФ, чоловік героїзував російських загарбників і заперечував їхні воєнні злочини в Україні", - йдеться в повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

затримали координатора місцевого осередку прокремлівської організації "Народовладдя". Зловмисник від імені "громадського об’єднання" публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Злочинні дії ще двох пропагандистів додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками"

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Фото: Служба безпеки України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.