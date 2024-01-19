СБУ оголосила підозру експрацівнику Донецької регіональної митниці, який допомагав наводити ракети РФ під Вугледаром
Служба безпеки повідомила про підозру колишньому керівнику одного з відділів Донецької регіональної митниці. Чоловік наводив російські ракети під Вугледаром
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився мешканець Вугледару на Донеччині. Перед початком повномасштабного вторгнення посадовець Донецької регіональної митниці звільнився на пенсію та у грудні 2023 року дистанційно вийшов на ГРУ Росії.
За даними правоохоронців чоловік виконував завдання окупантів щодо наведення російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації українських захисників у районі Вугледара.
Фото: СБУ
"Для цього фігурант у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників. Отримані відомості він переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами", - йдеться у повідомленні.
Фото: СБУ
Співробітники СБУ затримали чоловіка поблизу передової. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Посадовцю загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 січня повідомлялося, що Служба безпеки повідомила про підозру жительці Новогродівки, яка розвідувала дислокацію та переміщення ЗСУ в Донецькій області. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км.
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