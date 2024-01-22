СБУ затримала мешканця Миколаєва, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ
СБУ затримала співробітника комунального підприємства у Миколаєві, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Відомо, що чоловік збирав для ворога інформацію про військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники. Також він намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та дізнатися, яке там є озброєння.
"Крім того, зловмисник "малював" для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони", - розповіли в СБУ.
"За наявними даними, окупанти розраховували отримати розвідвідомості від свого інформатора для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі обласного центру", - додали там.
Відомо, що РФ завербувала чоловіка через його проросійські дописи в соцмережах. Йому дали завдання об'їжджати автівкою потрібні локації та позначати їх на електронних картах із подальшим звітом куратору.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії й затримали у власному помешканні. Наразі чоловік перебуває під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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