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Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ

Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
19:38
Війна з Росією Рада безпеки ООН

Росія у четвер, 25 липня, скликала засідання Ради безпеки ООН на тему загроз міжнародному миру і безпеці: українська делегація відмовилася від участі

Зміст

Про це йдеться на сайті постійного представництва України при ООН. 

Українська делегація заявила, що підтверджує свою позицію щодо "нелегітимності окупації Російською Федерацією радянського постійного місця в Раді Безпеки". Відтак, вони наголосили, що не вважають за можливе брати участь у засіданнях під головуванням РФ, окрім невідкладних випадків. 

"Делегація України в ООН висловлює жаль у зв'язку з черговою спробою Росії використати майданчик Ради для відбілювання своєї агресивної війни проти України та зняття з себе відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності, які російські війська вчиняють в Україні. (...) Ми засуджуємо нинішню спробу, яка матиме подальший негативний вплив на довіру до Ради, особливо з огляду на те, що Росія робить це з місця головуючого", - йдеться у повідомленні. 

Українська делегація нагадала, що з вересня 2022 року це вже буде 16-те засідання, яке скликає РФ, щоб розглядати питання "постачання зброї в Україну". На таких засіданнях представники Росії звинувачують Україну, яка є жертвою агресії, у використанні зброї, у тому числі наданої союзниками України, для захисту відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Разом з тим, українська делегація очікує, що члени Ради Безпеки ООН на засіданні з'ясують питання, "яку брехню російська делегація збирається поширювати далі - брехню Небензі про "єдину українську ракету ППО" чи брехню його боса Лаврова про "залишки російської ракети, збитої українською ППО". На розбіжність російських версій щодо атаки на Охматдит звернув увагу постпред України в ООН Сергій Кислиця. 

  • 9 липня відбувалося засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу України через російський удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Водночас РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні. 
Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
Рада безпеки ООН
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