Кислиця зауважив, що версія Лаврова щодо атаки на Охматдит не збігається "з базіканням Небензі"

Про це Кислиця написав у соцмережі X.

Постпред України в ООН зауважив, що міністр закордонних справ РФ Лавров під час виступу в ООН 17 липня заявив, що під час російської атаки українська ППО збила ракету і її уламки впали на лікарню "Охматдит".

"Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит", - сказав Лавров під час виступу.

Водночас постпред РФ Небензя 9 липня, виступаючи на Радбезі ООН, озвучив іншу версію: "На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам"

Кислиця нагадав, що ще в лютому 2022 року радив Небензі "частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у Нью-Йорку".

"Ось і цього разу версія Лаврова про те, що саме російська ракета, її уламки влучили в Охматдит, озвучена ним в ООН 17 липня, не збіглась з базіканням Небензі 9 липня на Радбезі ООН", - підсумував він.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Радбезу згадав твір британського письменника Джорджа Орвелла "Колгосп тварин" в контексті нібито ставлення світу до РФ. Постпред України в ООН Кислиця висміяв російського посадовця, пояснивши суть твору.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.