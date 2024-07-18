Кислиця зауважив, що версія Лаврова щодо атаки на Охматдит не збігається "з базіканням Небензі"
Постпред України в ООН Сергій Кислиця звернув увагу на розбіжність версій міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та постпреда РФ в ООН Василя Небензі щодо атаки на Охматдит
Про це Кислиця написав у соцмережі X.
Постпред України в ООН зауважив, що міністр закордонних справ РФ Лавров під час виступу в ООН 17 липня заявив, що під час російської атаки українська ППО збила ракету і її уламки впали на лікарню "Охматдит".
"Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит", - сказав Лавров під час виступу.
Водночас постпред РФ Небензя 9 липня, виступаючи на Радбезі ООН, озвучив іншу версію: "На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам"
Кислиця нагадав, що ще в лютому 2022 року радив Небензі "частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у Нью-Йорку".
"Ось і цього разу версія Лаврова про те, що саме російська ракета, її уламки влучили в Охматдит, озвучена ним в ООН 17 липня, не збіглась з базіканням Небензі 9 липня на Радбезі ООН", - підсумував він.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Радбезу згадав твір британського письменника Джорджа Орвелла "Колгосп тварин" в контексті нібито ставлення світу до РФ. Постпред України в ООН Кислиця висміяв російського посадовця, пояснивши суть твору.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.
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