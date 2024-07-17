"Товариш Лавров, що ти за тварина?": постпред України в ООН Кислиця висміяв Лаврова за цитування твору Джорджа Орвелла
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Радбезу згадав твір британського письменника Джорджа Орвелла "Колгосп тварин" в контексті нібито ставлення світу до РФ. Постпред України в ООН Кислиця висміяв російського посадовця, пояснивши суть твору
Про це Кисилиця написав у Х.
"За кого нас має жалюгідний Лавров, коли намагається мобілізувати Орвелла на свою підтримку? – зазначив постпред. – Можливо, він не знає, що нью-йоркські дипломати насправді читали Орвелла, а не є побічними продуктами МДІМВ (Московського державного інституту міжнародних відносин, – ред.) у Радянському Союзі, де книжки Орвелла були заборонені або піддавалися цензурі", - зазначив постпред України в ООН.
У вівторок, 16 липня, на засіданні Радбезу, присвяченому багатосторонньому співробітництву, Лавров сказав: "У минулому столітті Джордж Орвелл у своєму оповіданні «Колгосп тварин» уже передбачив суть порядку, заснованого на правилах, де всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Якщо ти виконуєш волю гегемона, тобі дозволено все. А якщо наважишся і почнеш відстоювати свої національні інтереси, то будеш оголошений ізгоєм і підданий санкціям".
На що Кислиця відповів, що "прихвосні-спічрайтери" Лаврова забули йому нагадати, що письменник був критиком Сталіна й вороже ставився до сталінізму. За словами самого Орвелла, сатиричний твір "Колгосп тварин", до якого апелює Лавров, "відображає події, що передували російській революції 1917 року, а потім сталінську епоху Радянського Союзу – період, коли Росія жила під владою комуністичної ідеології Йосипа Сталіна, яку так люблять у сьогоднішній Росії-колгоспі, майже обожнюють", пояснив постпред.
Кисилиця розповів, що кожна тварина в "Колгоспі тварин" представляла певний клас радянського (сьогоднішнього російського) суспільства: Робочий кінь Боксер – робітничий клас та ідейних стахановців; скептичний осел Веніамін – інтелігенцію, яка все розуміє, але бездіяльна; злі собаки – співробітників НКВС; безмовні вівці – маси людей; порося Квікун – підконтрольні владі ЗМІ тощо.
"На вершині піраміди – великий, досить лютий на вигляд беркширський кабан на ім'я Наполеон (алегорія Йосипа Сталіна), який поступово переписав сім заповідей анімалізму (алегоричне посилання на комунізм), головна з яких стала звучати так: "Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших", – зауважив постпред.
Він звернувся до Лаврова із риторичним запитанням: "Так, товаришу Лавров, що за тварина?".
- Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав усіх, хто ще не долучився до відновлення справедливого миру, доєднувались до комюніке Саміту миру й робити свій внесок.
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