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Кисилиця закликав усі "миролюбні країни" долучитись до спільного комюніке Саміту миру

19 червня, 2024 середа
01:07
Війна з Росією Рада безпеки ООН

Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав усіх, хто ще не долучився до відновлення справедливого миру, доєднувались до комюніке Саміту миру й робити свій внесок

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Про це він заявив 18 червня на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство. По суті, ця подія є першим кроком на шляху до всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права", – підкреслив Кислиця.

Він наголосив, що Росія віддає перевагу агресивним ультиматумам, а не поверненню до принципів міжнародного права, ба більше, називає ультиматумами заклики виконувати Статут ООН і поважати його принципи.

Постпред порівняв ситуацію з подіями !930-40-х років, коли західні країни безуспішно намагалися домовитися з Гітлером, умиротворити та задобрити його.

Союзники, "засвоївши гіркий урок, що умиротворення і територіальні жертви не зупинять кровопролиття, вони зібралися на першу міжсоюзницьку конференцію в Лондоні в червні 1941 року… Ні Гітлер, ні Муссоліні не були присутні на конференції", зазначив Кислиця.

За його словами, протягом кількох років проводилися й інші конференції високого рівня, зокрема в Тегерані та Ялті, "і знову ж таки ні Гітлер, ні Муссоліні не були серед їхніх учасників".

"За ці роки були досягнуті не тільки перемоги на полі бою, але й проведена значна робота за столом переговорів. І якби ця робота не була зроблена, не було б ні ООН, ні Статуту ООН, ні цієї Ради Безпеки", – сказав постпред.

Тому дуже важливо, щоб миролюбні країни продовжували роботу над мирними домовленостями, додав він.

"Саміт у Швейцарії дав старт цій роботі. Ми закликаємо всіх, хто ще не долучився до цього процесу, активно долучатися і робити свій внесок у відновлення справедливого миру", – наголосив Кислиця.

Він підкреслив, що спільне комюніке саміту відкрите для приєднання всіх держав-членів ООН.

  • За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
  • Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька повідомила, що дві країни під тиском РФ  відкликали підписи під комюніке Саміту миру
Теги:
Світ
Україна
Росія
ООН
підтримка України
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