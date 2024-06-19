Кисилиця закликав усі "миролюбні країни" долучитись до спільного комюніке Саміту миру
Постпред України при ООН Сергій Кислиця закликав усіх, хто ще не долучився до відновлення справедливого миру, доєднувались до комюніке Саміту миру й робити свій внесок
Про це він заявив 18 червня на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.
"Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство. По суті, ця подія є першим кроком на шляху до всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права", – підкреслив Кислиця.
Він наголосив, що Росія віддає перевагу агресивним ультиматумам, а не поверненню до принципів міжнародного права, ба більше, називає ультиматумами заклики виконувати Статут ООН і поважати його принципи.
Постпред порівняв ситуацію з подіями !930-40-х років, коли західні країни безуспішно намагалися домовитися з Гітлером, умиротворити та задобрити його.
Союзники, "засвоївши гіркий урок, що умиротворення і територіальні жертви не зупинять кровопролиття, вони зібралися на першу міжсоюзницьку конференцію в Лондоні в червні 1941 року… Ні Гітлер, ні Муссоліні не були присутні на конференції", зазначив Кислиця.
За його словами, протягом кількох років проводилися й інші конференції високого рівня, зокрема в Тегерані та Ялті, "і знову ж таки ні Гітлер, ні Муссоліні не були серед їхніх учасників".
"За ці роки були досягнуті не тільки перемоги на полі бою, але й проведена значна робота за столом переговорів. І якби ця робота не була зроблена, не було б ні ООН, ні Статуту ООН, ні цієї Ради Безпеки", – сказав постпред.
Тому дуже важливо, щоб миролюбні країни продовжували роботу над мирними домовленостями, додав він.
"Саміт у Швейцарії дав старт цій роботі. Ми закликаємо всіх, хто ще не долучився до цього процесу, активно долучатися і робити свій внесок у відновлення справедливого миру", – наголосив Кислиця.
Він підкреслив, що спільне комюніке саміту відкрите для приєднання всіх держав-членів ООН.
- За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
- Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька повідомила, що дві країни під тиском РФ відкликали підписи під комюніке Саміту миру
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