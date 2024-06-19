Кисилиця закликав усі "миролюбні країни" долучитись до спільного комюніке Саміту миру

Про це він заявив 18 червня на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Саміт дав змогу кожному з учасників продемонструвати глобальне лідерство. По суті, ця подія є першим кроком на шляху до всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права", – підкреслив Кислиця.

Він наголосив, що Росія віддає перевагу агресивним ультиматумам, а не поверненню до принципів міжнародного права, ба більше, називає ультиматумами заклики виконувати Статут ООН і поважати його принципи.

Постпред порівняв ситуацію з подіями !930-40-х років, коли західні країни безуспішно намагалися домовитися з Гітлером, умиротворити та задобрити його.

Союзники, "засвоївши гіркий урок, що умиротворення і територіальні жертви не зупинять кровопролиття, вони зібралися на першу міжсоюзницьку конференцію в Лондоні в червні 1941 року… Ні Гітлер, ні Муссоліні не були присутні на конференції", зазначив Кислиця.

За його словами, протягом кількох років проводилися й інші конференції високого рівня, зокрема в Тегерані та Ялті, "і знову ж таки ні Гітлер, ні Муссоліні не були серед їхніх учасників".

"За ці роки були досягнуті не тільки перемоги на полі бою, але й проведена значна робота за столом переговорів. І якби ця робота не була зроблена, не було б ні ООН, ні Статуту ООН, ні цієї Ради Безпеки", – сказав постпред.

Тому дуже важливо, щоб миролюбні країни продовжували роботу над мирними домовленостями, додав він.

"Саміт у Швейцарії дав старт цій роботі. Ми закликаємо всіх, хто ще не долучився до цього процесу, активно долучатися і робити свій внесок у відновлення справедливого миру", – наголосив Кислиця.

Він підкреслив, що спільне комюніке саміту відкрите для приєднання всіх держав-членів ООН.