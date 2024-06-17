Під тиском РФ дві країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру, - кореспондентка Еспресо Висоцька

Про це вона повідомила у етері Еспресо.

"Звісно, резолюцію підписали не всі 100 делегацій. Але тут є цікаві "ігри" з цифрами. Спочатку було оголошено, що під фінальним комюніке стоїть 84 підписи. Пізніше 2 підписи зникли - Іраку та Йорданії. Виявилося, що ці держави відкликали свої підписи вже після того, як погодилися на підписання документа. Вочевидь, це було під тиском РФ", - розповіла Висоцька.

Сьогодні стало відомо, що тепер підписів все ж таки не 82, а 83: "До підписантів доєднався Вселенський патріарх Варфоломій, який також поставив свій підпис під комюніке. Він активно брав участь у саміті, і навіть мав двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Тому його підпис є абсолютно логічним. Вітаємо його з цим рішенням", - додала кореспондентка Еспресо.