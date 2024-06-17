Під тиском РФ дві країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру, - кореспондентка Еспресо Висоцька
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла, які країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру та хто сьогодні підтримав Україну
Про це вона повідомила у етері Еспресо.
"Звісно, резолюцію підписали не всі 100 делегацій. Але тут є цікаві "ігри" з цифрами. Спочатку було оголошено, що під фінальним комюніке стоїть 84 підписи. Пізніше 2 підписи зникли - Іраку та Йорданії. Виявилося, що ці держави відкликали свої підписи вже після того, як погодилися на підписання документа. Вочевидь, це було під тиском РФ", - розповіла Висоцька.
Сьогодні стало відомо, що тепер підписів все ж таки не 82, а 83: "До підписантів доєднався Вселенський патріарх Варфоломій, який також поставив свій підпис під комюніке. Він активно брав участь у саміті, і навіть мав двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Тому його підпис є абсолютно логічним. Вітаємо його з цим рішенням", - додала кореспондентка Еспресо.
- За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе