"Єдине належне місце для вас - це на лаві підсудних", - Кислиця про головування представника РФ Небензі на засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
Сьогодні, 9 липня, розпочалося засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу України через російський удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві
Про це йдеться на сторінці в X постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Також про це інформує AFP.
Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки.
"Громадянине Небензя, ви не є легітимним головою Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди Росія незаконно вдерлася, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних", - написав Кислиця.
Водночас під час Радбезу Росію критикували за її "системі атаки" на українські медичні заклади.
Зокрема, постпред Франції в ООН підкреслив, що РФ "навмисно націлилася на житлові квартали та інфраструктуру охорони здоров'я. Франція засуджує ці кричущі порушення міжнародного права, які є ще одним записом і примітним списком воєнних злочинів, за які Росія буде притягнута до відповідальності".
В той самий час Китай заявив, що Київ та Москва мають "проявити політичну волю, піти одна одній на півдорозі та почати мирні переговори якомога швидше". Країна також запевнила, що "продовжуватиме активно сприяти мирним переговорам".
Водночас речник очільника Кремля Володимира Путін Дмитро Пєсков сказав на брифінгу журналістам, що РФ "не завдає ударів по цивільних цілях".
Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав чергові російські удари по Україні "особливо шокуючими".
"Удари завдали серйозної шкоди палатам інтенсивної терапії, хірургії та онкології "Охматдиту", який є найбільшою дитячою лікарнею України", - сказав глава ООН з прав людини Фолькер Тюрк, додавши, що такі дії росіян "огидні".
- Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, ще 37 зазнали поранень.
- Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101. Відомо про 2 загиблих.
- 8 липня Київ скликав надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через масовану ракетну атаку Росії по території України 8 липня, зокрема - удар по дитячій лікарні "Охматдит" у столиці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе