"Єдине належне місце для вас - це на лаві підсудних", - Кислиця про головування представника РФ Небензі на засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту

Про це йдеться на сторінці в X постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Також про це інформує AFP.

Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки.

"Громадянине Небензя, ви не є легітимним головою Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди Росія незаконно вдерлася, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних", - написав Кислиця.

Водночас під час Радбезу Росію критикували за її "системі атаки" на українські медичні заклади.

Зокрема, постпред Франції в ООН підкреслив, що РФ "навмисно націлилася на житлові квартали та інфраструктуру охорони здоров'я. Франція засуджує ці кричущі порушення міжнародного права, які є ще одним записом і примітним списком воєнних злочинів, за які Росія буде притягнута до відповідальності".

В той самий час Китай заявив, що Київ та Москва мають "проявити політичну волю, піти одна одній на півдорозі та почати мирні переговори якомога швидше". Країна також запевнила, що "продовжуватиме активно сприяти мирним переговорам".

Водночас речник очільника Кремля Володимира Путін Дмитро Пєсков сказав на брифінгу журналістам, що РФ "не завдає ударів по цивільних цілях".

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав чергові російські удари по Україні "особливо шокуючими".

"Удари завдали серйозної шкоди палатам інтенсивної терапії, хірургії та онкології "Охматдиту", який є найбільшою дитячою лікарнею України", - сказав глава ООН з прав людини Фолькер Тюрк, додавши, що такі дії росіян "огидні".