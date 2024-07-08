Україна скликає Радбез ООН через масовану атаку РФ та удар по лікарні "Охматдит", - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Він підкреслив, що Київ скликає Радбез ООН через атаку росіян по цивільній інфраструктурі, зокрема й по дитячій лікарні.

"Україна наразі ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", - сказав Зеленський.