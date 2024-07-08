Україна скликає Радбез ООН через масовану атаку РФ та удар по лікарні "Охматдит", - Зеленський
Київ ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через масовану ракетну атаку Росії по території України 8 липня, зокрема - удар по дитячій лікарні "Охматдит" у столиці
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.
Він підкреслив, що Київ скликає Радбез ООН через атаку росіян по цивільній інфраструктурі, зокрема й по дитячій лікарні.
"Україна наразі ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", - сказав Зеленський.
- Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, ще 37 зазнали поранень.
- Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101. Відомо про 2 загиблих.
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