Опіка над дітьми як спосіб ухилянства: фігуранта справи, суддю Білгород-Дністровського суду, заарештували
Вищий антикорупційний суд заарештував суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського з можливістю вийти під заставу на суму 1 мільйон 59 тисяч гривень
Про це повідомляє медіапроєкт "Ґрати".
Суддю Боярського підозрюють в отриманні він позивача хабаря на суму 1500 доларів. За таку суму підозрюваний суддя задовольнив позов про те, щоб неповнолітня дитина позивача проживала з ним без матері. Це рішення дозволило чоловіку ухилитися від мобілізації.
Засідання антикорупційного суду відбувалося в закритому режимі. Як повідомляють "Ґрати", після слухань суддя сказав, що визнає провину. За його словами, хабар узяв на прохання свого друга й колеги, прізвище якого він називати відмовився. Суддя каже, що колега попросив ухвалити рішення за хабар для свого знайомого.
Боярський має намір внести заставу. Він сказав, що друзі вже зібрали необхідну суму.
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Кількома днями раніше, 12 січня, Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області. ВРП не вказувала прізвища судді, проте, за даними NGL.media, йшлося по колишнього голову цього суду Олександра Боярського, затриманого під час отримання хабаря 9 січня.
- 9 січня NGL.media опублікувало розслідування про зловживання у справах про оформлення опікунства над дітьми з боку українських чоловіків. Журналісти з'ясували, що більшість таких справ є фіктивними, а їхня мета – уникнення мобілізації. СБУ та НАБУ оголосили про підозру організатору схеми. Усі рішення про таку опіку ухвалював Білгород-Дністровський міськрайонний суд.
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