Опіка над дітьми як спосіб ухилянства: фігуранта справи, суддю Білгород-Дністровського суду, заарештували

Про це повідомляє медіапроєкт "Ґрати".

Суддю Боярського підозрюють в отриманні він позивача хабаря на суму 1500 доларів. За таку суму підозрюваний суддя задовольнив позов про те, щоб неповнолітня дитина позивача проживала з ним без матері. Це рішення дозволило чоловіку ухилитися від мобілізації.

Засідання антикорупційного суду відбувалося в закритому режимі. Як повідомляють "Ґрати", після слухань суддя сказав, що визнає провину. За його словами, хабар узяв на прохання свого друга й колеги, прізвище якого він називати відмовився. Суддя каже, що колега попросив ухвалити рішення за хабар для свого знайомого.

Боярський має намір внести заставу. Він сказав, що друзі вже зібрали необхідну суму.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.