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Оновлено

Опіка над дитиною замість мобілізації: СБУ та НАБУ викрили схему, за якою чоловіки через суд відбирали дітей у матерів

9 січня, 2024 вiвторок
17:05
Кримінал діти та військові

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні різко зросла кількість чоловіків, які розлучились та стали єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. Видання NGL.media провело власне розслідування та з'ясувало, що більшість цих справ є фіктивними з метою уникнути мобілізації. СБУ та НАБУ оголосили про підозру організатору схеми

Про це повідомляє NGL.media.

У виданні зазначають, що розслідування почалось у липні минулого року після звернення юрисконсульта однієї з військових частин на півдні України. За його словами, впродовж короткого періоду близько десятка військових подали рапорт на звільнення з армії на тій підставі, що після розлучення вони залишились єдиними опікунами своїх неповнолітніх дітей. 

У процесі розслідування було проаналізовано майже 30 тисяч подібних справ у період з 2021 по 2023 роки, у результаті чого вдалось з'ясувати, що абсолютна більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька є фіктивними.

Такі рішення приймають по усій країні, але більш як 30% в одному конкретному суді – Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

Зазначається, що до 2022 року українські суди нечасто розглядали сімейні спори про місце проживання дитини у випадку розлучення. За даними аналітичного звіту "Фундації DEJURE" та "ЮрФем" у 2019 році було загалом лише 589 таких судових рішень і лише у 133 випадках рішення були на користь батька.

Однак у 2022 році судові рішення про спільне проживання та утримання дітей на свою користь отримали уже 859 чоловіків. А за 2023 рік в українських судах зафіксовано уже 2708 таких рішень, що, ймовірно зумовлено регулярною мобілізацією, а також можливістю для чоловіків виїхати з країни.

У ході розслідування NGL.media вдалось знайти прямі докази того, що зауважена аналітиками тенденція справді пов’язана із запровадженням воєнного стану і мобілізації, адже лише минулого року Білгород-Дністровський суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини.

Проте проаналізовані NGL.media документи свідчать, що з позовами до Білгород-Дністровського міськрайонного суду звертаються з усієї країни – з Києва, Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця. За словами джерела в НАБУ, це стало можливим, зокрема, завдяки укладанню фіктивних договорів оренди житла в Білгород-Дністровському районі.

Один з чоловіків, який через суд виборов право на утримання дитини, на умовах анонімності розповів, що справді у такий спосіб має намір уникнути мобілізації та виїжджати за потреби за кордон.

За його словами, для підтвердження своєї позиції у суді йому довелося збирати письмові свідчення сусідів та друзів про те, що дружина давно не проживає разом з дітьми.

За даними НАБУ, організатором такої схеми уникнення мобілізації чоловіків є колишній голова Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександр Боярський, який ухвалив 364 рішення. Його колеги Сергій Савицький, Валентин Заверюха  та Юлія Шевчук ухвалили 312, 124 та 30 рішень відповідно. 

"Бажаючих осіб для отримання фіктивного судового рішення підшуковували, серед іншого, через рекламу у соціальних мережах, в тому числі TikTok, месенджері Telegram, а також за рахунок особистих контактів", - пояснив один з детективів НАБУ, який веде цю справу.

За його словами, така послуга коштувала від 3,5 тисяч доларів США, які клієнти виплачували адвокатам згідно з офіційними договорами про надання правової допомоги, а уже адвокати передавали гроші суддям.

Зважаючи за кількість рішень Дністровського суду з ознаками фіктивності лише впродовж минулого року загальний річний прибуток організаторів схеми можна оцінити у три мільйони доларів.

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала корупційну схему ухилення від мобілізації

Злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних, йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що для реалізації схеми фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів та повідомили йому  про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Зокрема, 9 січня, Служба безпеки України викрила ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку у Києві, на Закарпатті та Тернопільщині.
Україна
СБУ
мобілізація
Війна з Росією
НАБУ
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