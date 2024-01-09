СБУ затримала трьох організаторів ухилянтських схем: серед них - ексрадник голови адміністрації Януковича і посадовець ВЛК на Закарпатті

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Зазначається, що серед організаторів трьох схем є колишній радник голови адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича та посадовець військово-лікарської комісії.

За даними слідства, з кожного ухилянта вони заробляли до $10 тис. За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

Так, у Києві організація вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. На чолі угруповання був мешканець столиці, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника голови адміністрації президента-втікача.

Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі "Шлях" як водіїв закордонних рейсів.

Також на Закарпатті СБУ викрида посадовця місцевої ВЛК, який продавав ухилянтам фіктивні медичні висновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Надалі клієнти фігуранта планували виїхати за межі України як "списані" з військового обліку.

Ще один канал нелегальної міграції військова контррозвідка СБУ ліквідувала на Тернопільщині. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.

Як виявили у Службі безпеки, за гроші вони довозили ухилянтів до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками.

Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів під час спроби нелегально переправити за межі України декількох втікачів від мобілізації.

Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.