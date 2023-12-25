Серед затриманих - посадовець ВЛК: СБУ викрила ще 3 схеми вивезення ухилянтів за кордон
Служба безпеки України викрила три нові схеми вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Військовозобов'язаним пропонували виїхати з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зокрема у Львові затримали посадовця районної військово-лікарської комісії (ВЛК). Лікаря-хірурга, який входив до складу ВЛК, затримали, коли той намагався отримати хабар за підписання фіктивної довідки про "наявність важких діагнозів". СБУ встановила, що на основі таких висновків його спільники з ВЛК готували неправдиві документи про непридатність до військової служби.
На Одещині викрили схему, за якою потенційні призовники покидали нашу країну через територію невизнаного Придністров'я. Затримали ділка, який вивозив військовозобов'язаних власним авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску. Він мав закордонного спільника, який шукав таких "клієнтів" через спеціально створений телеграм-канал.
На Закарпатті затримали комерсанта, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон під виглядом водіїв міжнародних вантажних перевезень.
"Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну", - зазначають у СБУ.
Такі послуги коштували до 10 тисяч доларів, сума залежала від терміновості та способу переправлення через кордон. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.
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В уряді та Верховній Раді готуватимуть проєкт закону, відповідно до якого ухилянти отримають покарання за нелегальний перетин кордону.
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