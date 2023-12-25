Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Серед затриманих - посадовець ВЛК: СБУ викрила ще 3 схеми вивезення ухилянтів за кордон

Серед затриманих - посадовець ВЛК: СБУ викрила ще 3 схеми вивезення ухилянтів за кордон

25 грудня, 2023 понедiлок
11:04
Суспільство заступник голови РВА на Львівщині, який завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків

Служба безпеки України викрила три нові схеми вивезення чоловіків призовного віку за кордон. Військовозобов'язаним пропонували виїхати з підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зокрема у Львові затримали посадовця районної військово-лікарської комісії (ВЛК). Лікаря-хірурга, який входив до складу ВЛК, затримали, коли той намагався отримати хабар за підписання фіктивної довідки про "наявність важких діагнозів". СБУ встановила, що на основі таких висновків його спільники з ВЛК готували неправдиві документи про непридатність до військової служби. 

На Одещині викрили схему, за якою потенційні призовники покидали нашу країну через територію невизнаного Придністров'я. Затримали ділка, який вивозив військовозобов'язаних власним авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску. Він мав закордонного спільника, який шукав таких "клієнтів" через спеціально створений телеграм-канал.

На Закарпатті затримали комерсанта, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон під виглядом водіїв міжнародних вантажних перевезень. 

"Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну", - зазначають у СБУ.

Такі послуги коштували до 10 тисяч доларів, сума залежала від терміновості та способу переправлення через кордон. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Читайте також: Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України.

  • В уряді та Верховній Раді готуватимуть проєкт закону, відповідно до якого ухилянти отримають покарання за нелегальний перетин кордону.

Новини
Кримінал
СБУ
Війна з Росією
Читайте також:
Війна. Руки солдата
24 грудня, 2023 неділя
Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
23 грудня, 2023 субота
"Це буде несподіванка для ворога": генерал-лейтенант Романенко про появу F-16 в небі України
Судно SEAM - це контейнеровоз, побудований у 1996 році
24 грудня, 2023 неділя
У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 42.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 грудня
10:50
на фото протести у Белграді 24 грудня 2023
У МВС Сербії заявили, що під час протестів у Белграді постраждали 7 поліцейських
10:37
Оновлено
землетрус у Китаї
Кількість жертв землетрусу в Китаї зросла до 149, дві людини вважаються зниклими безвісти
10:06
OPINION
Ігор Гулик
Диво Різдва серед ілюзії безпеки
09:51
терористи ХАМАС
Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу виявили мертвими в тунелі Гази
09:28
Херсонська область
У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу 24 грудня загинула 37-річна жінка
09:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:08
Берегова охорона Філіппін
У Китаї назвали дії Філіппін у Південнокитайському морі "надзвичайно небезпечними"
08:50
Оновлено
повітряна тривога
Атака РФ по Україні в ніч на Різдво: Сили оборони знищили 28 "шахедів", 2 ракети та 2 винищувачі
08:40
Якби були ви козаком. Історична реконструкція
08:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Азовському та Чорному морях ворожі кораблі відсутні
08:18
Оновлено
ЗСУ
За добу ЗСУ знищили 2 літаки, 33 артсистеми та 760 окупантів, - Генштаб
08:10
OPINION
Митрополит Епіфаній
Ми вшановуємо неодмінну перемогу добра і світла над злом і темрявою
08:08
Су-34
В ISW назвали причину зменшення використання Росією планерних бомб й авіаударів на півдні України
07:46
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
Окупаційна влада розробила план "промивання мізків" на 2024 рік для мешканців ТОТ, - ЦНС
07:04
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу спростував думку про те, що США впливають на військові операції Ізраїлю
07:00
OPINION
Віталій Портников
Росією керуватиме двійник Путіна? Колонка Віталія Портникова
06:38
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW
2023, неділя
24 грудня
23:32
Супільство
У Празі сталася пожежа у хостелі: загинула людина, 17 поранених
23:19
Севморпуть
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
23:06
Іран
Іран отримав нові крилаті ракети з радіусом дії 1000 км
22:56
Оновлено
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Сербська поліція зупинила штурм міськради Белграда опозицією. Вучич погрожує "головорізам" арештами
22:45
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Армія РФ гатила по Чорнобаївці: загинула 37-річна жінка
22:34
ворожий Су-34
На Маріупольському напрямку ЗСУ збили російський літак Су-34
22:27
Морський дрон "Мамай"
"Українського виробництва": СБУ розповіла про ще один свій морський дрон "Мамай"
22:14
обов'язкова евакуація дітей
На Сумщині повністю евакуювали жителів 19 прикордонних населених пунктів, на Харківщині через обстріли знелюдніли 5 прикордонних сіл
21:46
Горловка
В окупованій Горлівці після прильоту палає торгівельний центр
21:18
Ілюстративне фото
В окупованому Токмаку та Маріуполі ввечері пролунали вибухи
20:43
Ізраїль танк
Ізраїль посилив наступ на півдні Гази: тривають бої за місто Хан-Юніс
20:23
Ніно Катамадзе
Ніно Катамадзе заявила, що проросійська влада Грузії заборонила її виступи на Новий рік
20:18
Донеччина
Окупанти обстріляли Очеретине і Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених
20:17
Огляд
ЗРК Patriot
Знищені СУ-34 та атака на підрозділи ФСБ в тимчасово окупованому Криму: де у росіян вибухало цього тижня
20:05
OPINION
Галина Пагутяк
Загрібати жар чужими руками
20:00
Інтерв’ю
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
Голова УГКЦ: Ми маємо досвід повернення до джерел київського християнства і хочемо поділитися ним із православними братами
19:58
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"
19:34
Протягом доби росіяни 23 рази атакували українські позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
19:02
Інтерв’ю
Деніел Фрід
Ця війна точно не закінчиться парадом Путіна на Хрещатику, - американський чиновник Фрід
18:46
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
У Молдові пройде референдум щодо членства в ЄС, а Санду піде на другий президентський термін
18:19
Інтерв’ю
Ярослав Кендзьор
Заслуга Чорновола і його "Українського вісника" є унікальною у розвалі СРСР, - Кендзьор
18:13
САУ Ceasar виробництва Франції
Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ
18:07
OPINION
Оксана Забужко
Празький стрілець і "русскій мір"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV