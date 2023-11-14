Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України

Детальніше про це розповість Еспресо.

У статті ви дізнаєтеся про:

У яких регіонах країни нарахували найбільше ухилянтів

Які методи незаконного перетину кордону вони використовують та чим це може бути небезпечно для життя

Зловживання системою "Шлях"

Чи будуть ухилянтів повертати в Україну

У яких регіонах найбільша кількість ухилянтів від призову



У вересні 2023 року правоохоронці склали статистику областей, де відкрито найбільше справ на ухилянтів. Так, згідно з нею, лідирує в антирейтингу Закарпатська область – там налічують 902 провадження за фактом ухилення від призову. Також лідирують Дніпропетровська – 628, Миколаївська – 518, Львівська – 514, Волинська – 439, Вінницька – 434, Чернівецька – 420, Харківська – 372, Рівненська – 350, Тернопільська – 312.

Про підозру оголосили 1885 людям. Найбільше в областях Закарпатській – 320, Волинській – 180, Львівській – 152, Рівненській – 149, Дніпропетровській – 134, Полтавській – 105, Миколаївській – 88, Тернопільській – 87, Харківській – 78, Житомирській – 75, Івано-Франківській – 69, Чернігівській - 67 та Вінницькій – 60.

До суду відправили 1756 обвинувальних актів. Найбільше в областях Закарпатській – 289, Волинській – 165, Рівненській – 142, Львівській – 135, Дніпропетровській – 127, Полтавській – 100, Тернопільській – 82, Миколаївській – 80, Житомирській – 74, Харківській – 71, Чернігівській – 67, Івано-Франківській 66 та Вінницькій – 58.

Схеми втечі ухилянтів за кордон

Є кілька варіантів втечі за кордон і перший з них часто може закінчитися летально для втікача.

Перетин кордону поза пунктами пропуску

Часто чоловіки намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску, ризикуючи власним життям. Зокрема, в річці Тиса на Закарпатті виловили мертвими 19 ухилянтів. Точну кількість загиблих визначити важко.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова каже, що один із чоловіків на очах у прикордонників стрибнув у воду та зник. Його тіло і досі не знайшли.

Не нехтують втікачі й горами. Так 11 листопада впіймали аж 8 осіб. Двоє з них на мотоциклах намагалися дістатися Румунії. Ще один, киянин, без спорядження та спецодягу самотужки хотів втекти горами з України.

Гіди та організатори таких небезпечних перетинів кордону не дають жодних гарантій своїм клієнтам. Попри ризик загибелі людей, провідники продовжують злочинну діяльність, а суди часто їм оголошують іспитові терміни.

Перетин кордону іншими методами

Ще один метод – перевдягання чи переховування. Так, у перші місяці повномасштабного вторгнення прикордонників неабияк веселили чоловіки, які перевдягались у жіночий одяг, з перуками та накладними грудьми.

Фото: ДПСУ

Чоловіки також ховаються в автівках. Зокрема, непримітно намагаються виїхати з України в кабінах авто далекобійників або ховаються серед одягу на задніх сидіннях, у багажнику та навіть у бейбі-боксах.

Фото: ДПСУ

Хабар прикордонникам

Масово чоловіки йдуть і на такий злочин як хабар прикордоннику. Вони добираються до пункту пропуску і намагаються "на місці" розв'язувати свою проблему шляхом підкупу. Однак, часто такі дії закінчуються не успішною втечею, а приїздом слідчо-оперативної групи та відкриттям кримінальної справи.

Підробка документів

Згідно з даними Держприкордонслужби від початку воєнного стану по червень 2023 року прикордонники виявили 5900 підроблених документів – це або довідки про дітей (багатодітний батько може виїжджати за кордон), яких насправді у чоловіка немає, або ж довідки від ВЛК про непридатність тощо.

Ухилянти частенько намагаються виїхати з України з "білим квитком", через "інвалідність" або "важкий діагноз". Судячи з розцінок у мережі, за таку "довідку" фальсифікатори вимагатимуть близько 2000 доларів. Щобільше, одного разу був випадок, коли причиною зняття чоловіка з військового обліку зазначалася "вагітність".

Зловживання системою "Шлях"



Система "Шлях" була розроблена для ліцензованих вантажних та пасажирських перевізників. Це електронна система, яка дозволяла реєструватися та виїжджати за кордон. Волонтерів до неї долучили згодом, зважаючи на обставини воєнного часу.

"Якщо для ліцензіатів і перевізників ця історія була зрозумілою, то постало питання, що робити благодійним фондам, громадським організаціям, громадянам, які продовжують виїжджати за кордон для того, щоб здійснювати свою волонтерську діяльність, привозити гуманітарну допомогу в Україну. Тому було прийнято рішення так само їх включати в систему "Шлях". Для цього в законодавство були внесені зміни, які дозволили обласним військовим адміністраціям та Міністерству інфраструктури вносити в систему осіб, які мали б виїжджати за гуманітарною допомогою", – пояснив Сергій Деркач, заступник міністра Мінінфраструктури.

Це також породило зловживання, адже частина осіб виїжджала, умовно, на Range Rover, а поверталася пішки, просто ці 30 днів там відпочиваючи, відвідуючи рідних та друзів. Відтак ця система на сьогодні працює недосконало і потребує змін.



Зі слів заступника міністра, проблема полягає в тому, що немає жодних критеріїв обґрунтування:

"Зараз у законодавстві, на жаль, немає будь-яких критеріїв, які б говорили, яким чином відмовляти тому чи іншому волонтерові в поїздці. Якщо написана заява, що ми благодійна організація і просимо випустити таких-то людей, які їдуть за гуманітарною допомогою для такого-то органу влади чи військової частини, це формально дозволяє включити особу в "Шлях".

На ухилянтах наживаються перевізники

13 листопада в Держприкордонслужбі повідомили про затримання перевізника з Прикарпаття, який вносив ухилянтів до системи "Шлях" під виглядом водіїв. Такі послуги оцінювали від 5 до 7 тис. доларів з однієї людини.

За даними прикордонників, такий характер правопорушень спостерігається у перевізників майже зі всіх регіонів України, але найбільше – з Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Львівської областей. При цьому більшість зловживань відмічаються з боку ФОПів, яким як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях". Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями й за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів США, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи. У окремих випадках створюється нове підприємство для здійснення протиправної діяльності.

З січня по червень 2023 року більш як 4,3 тис. особам, які слідували як водії, було відмовлено у виїзді за межі України.

"Шлях", Львівська ОВА та скандал

Розслідувачі з NGL.media викрили сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з країни чоловіків призовного віку та з’ясували імена та прізвища 2248 чоловіків, які виїхали за дозволами від Львівської ОВА і не повернулися.

Фото: NGL.media

Крім того, журналісти виявили, що родичка голови Львівської ОВА Максима Козицького причетна до виїзду за кордон 200 чоловіків призовного віку через "Шлях".

34-річна Наталія Муха очолює миколаївський осередок товариства "Просвіта" та керує миколаївським народним театром "Хліб". За зверненнями цього осередку "Просвіти" і ГО "Театр Хліб" до Львівської ОВА, яка видавала дозволи на виїзд, з України виїхали й не повернулися майже 200 чоловіків призовного віку.

Фото: NGL.media

На жаль, ця система, яка мала б полегшувати координацію між державою і перевізниками, а згодом і волонтерами, стала дуже помічною й для ухилянтів та тих, хто хоче на них заробити. Не гребують таким підробітком і народні депутати. До прикладу, Людмила Марченко та Фонд родини Камельчуків, керівницею якого є дружина нардепа Юрія Камельчука. Їх впіймали на допомозі ухилянтам перетнути кордон завдяки "Шляху". За непогану грошову винагороду.

Чи будуть ухилянтів повертати в Україну

У березні 2023 року Федір Веніславський заявив, що в Україні працюють над створенням реєстру ухилянтів.

"Цей реєстр стосуватиметься осіб, які були належним чином поінформовані про те, що їм належить прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але цього не зробили", – коментував Веніславський.

Крім цього, як стало відомо у вересні цього року, у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.

Про це заявив у ефірі національного телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

За словами міністра, щоб повернути в Україну тих, хто втік від мобілізації треба виконати кілька вимог:

"Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном, відповідно зібрання всіх необхідних доказів, які свідчать про вину тієї чи іншої особи, і після цього теоретично екстрадиція могла б бути можливою… Це вкрай складна робота, кропітка юридично, тобто умовно завтра у величезному масштабі це імплементувати було б неможливо. Спочатку підуть топи, які вкрали найбільше – їх ми спробуємо екстрадувати в першу чергу, а середня риба та інші персонажі підуть пізніше трішки".



