Точніше, головний її підсумок у тому, що представники США та Росії здатні обговорювати широкий спектр питань — від відновлення роботи посольств до Арктики та нафтогазового співробітництва. Але не Україну.

Слід зазначити, що США давно дотримуються принципу розділення підходів у роботі з "проблемними" країнами. Показовий приклад — Китай, з яким у Вашингтона безліч суперечностей. Досить сказати, що нинішній держсекретар Марко Рубіо вже п’ять років під китайськими санкціями. Однак це не заважає американцям паралельно вести з Китаєм переговори щодо клімату, ядерної енергетики та інвестицій.

Аналогічно, адміністрація Байдена також намагалася зберегти контакти з Росією у сферах, не пов’язаних з війною в Україні, виводячи її "за дужки". Але оскільки для Путіна українське питання було (і залишається) ключовим, саме Кремль у підсумку розірвав відносини. Тож те, що сталося вчора в Саудівській Аравії, цілком вкладається у логіку американської зовнішньої політики й практично нічого нового не додає.

Критичним у цій ситуації є принцип "нічого про Україну без України". Поки невідомо, чи стане відхід від нього частиною нової політики США, але очевидно, що принаймні спроба була. Втім, навряд чи її можна назвати вдалою: про жодні конкретні домовленості щодо України не повідомляється. За підсумками зустрічі Марко Рубіо заявив, що до завершення війни про нормалізацію відносин із Росією не може бути й мови. Читайте також: Україна між хижаків. Як перемогти Путіна та Трампа

Світові медіа досить одностайні в оцінках. The New York Times назвав події "найганебнішим розворотом американської зовнішньої політики за 80 років". Час покаже, чи дійсно це стане дипломатичною помилкою, яку світ згадуватиме з соромом десятиліттями.

Проте, попри підвищену активність Трампа і зростання невизначеності, для України поки що нічого критичного не сталося. Останні опитування Pew Research показують, що 39% американців досі вважають підтримку України важливим фактором національної безпеки США. Постачання американської зброї зупинилися лише на один день у січні, після чого були оперативно відновлені. Європа активізувала обговорення питання про "миротворців ЄС", формування масштабного пакета допомоги Україні та закупівлі американської зброї за кошти європейських держав. Усе це свідчить про те, що нова адміністрація США поки що не має чіткого плану, тому події розвиваються за інерцією.