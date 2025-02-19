Директор енергетичних програм Центру Разумкова пояснив, чи вистачить українцям газу до кінця опалювального сезону

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо прогноз гідрометцентру для лютого справдиться і середня температура повітря в Україні буде від 4 градусів морозу до 2 тепла, то всі споживачі, маються на увазі домогосподарства та бюджетні установи, отримають достатньо газу. Тому що, окрім того, що зберігається в підземних сховищах, є й внутрішній видобуток", - пояснив Омельченко.

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, проблеми можуть виникнути у тих підприємствах, які використовують газ як сировину. Насамперед це підприємства хімічної промисловості. І ці проблеми спричинені недостатньою увагою, яку приділяли представники держави в наглядовій раді групи "Нафтогаз" та інших енергетичних компаній, коли накопичувалися запаси.

"Наразі велика кількість запитань до очільників групи "Нафтогаз" стосовно того, чому не було виконано план з накопичення природного газу в підземних газових сховищах. І, по-друге, чому не було закуплено на початку опалювального сезону газ для річного запасу, адже кошти на цю закупівлю були виділені нашими міжнародними партнерами. Саме через це промислові споживачі в Україні можуть отримати, по-перше, значно вищі ціни на газ, а по-друге, у деяких випадках навіть недоотримати газ для власних потреб. Ця проблема загостриться, якщо до кінця лютого буде так само холодно, як і зараз", - наголосив Омельченко.