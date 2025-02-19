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"Засуджуємо переговори без України": громадські організації оприлюднили заяву щодо перемовин РФ і США

Катерина Ганжа
19 лютого, 2025 середа
17:45
Війна з Росією Рубіо, Лавров

Представники українського громадянського суспільства засудили переговори між делегаціями РФ та США щодо України, які відбулись у Саудівській Аравії, а також плани щодо створення переговорних груп без участі України

Зміст

Відповідну заяву опублікували на сайті Інституту масової інформації. 

"Будь-які домовленості про Україну без її безпосередньої участі є не лише неприйнятними, а й суперечать основоположним принципам міжнародного права, суверенітету держав та праву народу України самостійно визначати своє майбутнє. Такі домовленості не мають нічого спільного зі сталим миром та міжнародною безпекою, створюючи додаткові безпекові, економічні й інші загрози для держав, які їх підтримають", - йдеться у заяві. 

Підписанти зауважують, що "такий шлях повторює фатальну помилку міжнародної спільноти, допущену під час Мюнхенської змови 1938 року, яка, як відомо, не задовольнила зазіхання держави-агресора та призвела до ще більш руйнівної війни".

Правозахисники нагадали, що у своїй війні проти України РФ порушує принципи міжнародного права, зокрема, закріплену у Статуті ООН заборону застосовувати силу проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави. Вона також вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності та, ймовірно, геноцид українського народу.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна, Марії Львової-Бєлової та інших високопосадовців РФ.

"Ведення будь-яких переговорів із представниками держави, чиє керівництво підозрюється в найтяжчих міжнародних злочинах, без чітких механізмів притягнення винних до відповідальності є не лише аморальним, а й таким, що підриває саму систему міжнародного правопорядку", - зазначається  у заяві.

Наголошується, що заяви про можливість припинення вогню без вирішення питання відповідальності та гарантій безпеки є небезпечними, тож будь-яке припинення бойових дій має базуватися на принципах міжнародного права, включаючи притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності.

Своєю чергою будь-яке "врегулювання" без належного міжнародного правосуддя закріпить безкарність, створюючи передумови для розширення агресії, ескалації ситуації і нових злочинів у майбутньому. 

Підписанти також наголосили на неприпустимості втручання у внутрішні справи України. Правозахисники вважають, що будь-які плани, що передбачають проведення виборів в Україні як умову для "мирного врегулювання", є грубим порушенням суверенітету держави.

"Крім того, вибори в умовах війни поставлять під загрозу життя виборців, унеможливлять належну участь українських захисників у виборчому процесі та, як наслідок, поставлять під сумнів легітимність обраної у такий спосіб влади", - йдеться у заяві.

Підписанти закликали:

  • Держави та інші суб'єкти міжнародного права не брати участь у переговорах без безпосередньої участі України та дотримуватися принципу, що "нічого про Україну без України".
  • Інші правозахисні та міжнародні організації світу засудити проведення таких переговорів без участі України та вимагати притягнення винних за міжнародні злочини до відповідальності.
  • Держави - учасниці МКС забезпечити виконання ордерів на арешт осіб, відповідальних за воєнні злочини та злочини проти людяності, зокрема Володимира Путіна.
  • Уряди країн - членкинь ООН, що дотримуються статуту ООН та зацікавлені у збереженні дії принципів міжнародного права,  посилити підтримку України як  єдиного реального шляху до припинення війни на справедливих умовах, а також посилити санкційний тиск на Росію, включно з додатковими обмеженнями для компаній, що співпрацюють із російським військово-промисловим комплексом.

"Ми наголошуємо, що справедливий і тривалий мир можливий лише через відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також через невідворотність покарання для винних у найтяжчих міжнародних злочинах. Будь-які спроби "замирення" без України та без справедливості для постраждалих є не лише неприйнятними, а й небезпечними для всього міжнародного правопорядку", - резюмували у заяві.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого

У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. 

Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі". 

Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила: Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.

Президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, і обговорив переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії.
 

Теги:
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Україна
Росія
Саудівська Аравія
переговори з РФ
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