Через позицію Трампа виникає питання, де брати ракети до систем ППО, - Defence Express

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ракет до Patriot вже не вистачає, і це реальність, яку ми усвідомлюємо, адже з 22 січня Україна більше не отримує від США нові пакети озброєння. Згадаємо, що було рік тому, коли Байден ще був президентом і республіканці блокували виділення грошей на допомогу Україні. Тоді ми постійно говорили про загрози", - зауважив Катков.

За словами військового експерта, Україна потребує постійного постачання боєприпасів. Пакети, які раніше надходили раз на два тижні від США, вже не були новиною, але вони завжди містили зенітні ракети для різноманітних ЗРК, включно з ракетами до Patriot. Якщо не поновлювати ці запаси, вони вичерпуються.

"Питання в тому, які запаси були створені адміністрацією Байдена і як здійснюються їхні постачання. Але ми повинні розуміти, що яка б подушка запасів не була створена, вона скорочується", - сказав Катков.

Військовий експерт наголосив, що Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих систем, які вже були передані з боку США.

"Мова йде саме про американські ракети для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Мова також йде про американські ракети для спільних європейсько-американських комплексів NASAMS, а також про ракети, які використовуються у F-16. І, взагалі, для F-16 необхідно отримувати відповідне озброєння американського виробництва. Тобто поточна позиція американського президента Трампа ставить питання: а де це все брати?" - додав Катков.