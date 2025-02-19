Катастрофічна ситуація: дипломат Омелян про напруження між Трампом і Зеленським

Про це сказав майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері телеканалу "Еспресо".

"Це катастрофічна ситуація у зовнішньополітичному вимірі, і ми повинні дати собі звіт у цьому. Тому що така риторика між стратегічними союзниками означає, що вони або не союзники, або не стратегічні. Дуже прикро, що до цього дійшло. Я не бачу зараз виходу з цієї ситуації. Тому що Трампу буде дуже важливо не втратити своє обличчя. Це означає, що він не буде визнавати Зеленського президентом. І це буде мати дуже важкі наслідки для всієї України. Але Україна була створена не для того, щоб було добре Зеленському чи Трампу. Україна – це десятки мільйонів громадян і держава, історія якої налічує тисячі років.

Ми не можемо бути заручниками однієї людини в цій політичній ситуації. Я дуже сподіваюся, що президенту вистачить розуму, сили волі й стриманості. Тому що емоції не мають права на існування, щоб вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами для нашої держави.

Який може бути вихід? Президент має публічно оголосити, що на другий термін не йде, що його місія на цій посаді – довести Україну до перемоги, зупинити цю війну назавжди. Потрібно термінове формування іншого уряду і переформатування парламенту. Набір людей, які розуміють, що треба робити. Бо нам катастрофічно бракує фахових команд по різних напрямках. Якщо нам вдасться достукатися, можливо, нам вдасться цю ситуацію залагодити. Якщо ні, то публічна ескалація буде посилюватися", - припустив Омелян.

Як додав дипломат, росіяни заявили, що американці надають дані космічної розвідки для України, щоб вона задавала удари по російських об'єктах.

"Тобто ми можемо залишитися без цієї інформації. Відключення Starlink або будь-якого іншого інструменту може призвести до фатальних наслідків. Тому тут емоціям точно не місце. Ми повинні сформувати зараз якісні команди за напрямками, які розуміють, що робити, і запропонують чинному президенту правильні шляхи виходу з цієї ситуації", - наголосив Омелян.