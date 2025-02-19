"Зрада": легенда хокею Гашек заявив, що ніхто не має права вести перемовини з РФ від України

Про це він написав у Х.

На його думку, такі дії є зрадою держави, котра захищає себе та Європу від Росії.

"Ні ЄС, ні США, ні будь-хто інший не має жодного права вести переговори з Росією від імені України (або навіть наважуватися щось їй пропонувати), якщо Україна не дасть їм на це дозволу. Я вважаю такі дії зрадою країни, яка ставить своє життя на карту, щоб захистити себе і Європу від імперіалістичного ворога - Росії", - висловився Гашек.

Також хокеїст підкреслив, що йдеться і про захист його держави - Чехії, яка, як він зазначив, "була б наступною на черзі після України і можливого нападу Росії на Польщу чи Словаччину".

"Я вважаю такі дії також зрадою нашої країни, Чеської Республіки", - додав Гашек.

Ani EU ani USA ani nikdo jiný nemá nejmenší právo jednat s russkem za Ukrajinu (a dokonce si mu dovolit něco navrhovat) pokud mu k tomu ???????? nedá povolení. Podobné jednání považuji za zradu na zemi ????????, která nasazuje životy a brání sebe a Evropu, proti russkému imperialistickému… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 19, 2025

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого