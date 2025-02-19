"Зрада": легенда хокею Гашек заявив, що ніхто не має права вести перемовини з РФ від України
Легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек заявив, що ні ЄС, ні США не мають права вести перемовини щодо закінчення війни з РФ від імені України
Про це він написав у Х.
На його думку, такі дії є зрадою держави, котра захищає себе та Європу від Росії.
"Ні ЄС, ні США, ні будь-хто інший не має жодного права вести переговори з Росією від імені України (або навіть наважуватися щось їй пропонувати), якщо Україна не дасть їм на це дозволу. Я вважаю такі дії зрадою країни, яка ставить своє життя на карту, щоб захистити себе і Європу від імперіалістичного ворога - Росії", - висловився Гашек.
Також хокеїст підкреслив, що йдеться і про захист його держави - Чехії, яка, як він зазначив, "була б наступною на черзі після України і можливого нападу Росії на Польщу чи Словаччину".
"Я вважаю такі дії також зрадою нашої країни, Чеської Республіки", - додав Гашек.
Переговори США й РФ у Саудівській Аравії 18 лютого
У столиці Саудівської Аравії 18 лютого відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України вже відреагували.
Марко Рубіо після переговорів заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. За його словами, країни домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, аби створити "місії для підтримки мирних переговорів щодо України, двосторонніх відносин та співпраці в більш широкому сенсі".
Водночас журналістка Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що Сполучені Штати Америки та Росія нібито пропонують триетапний мирний план, який, зокрема, передбачає проведення президентських виборів в Україні.
Президент Володимир Зеленський прокоментував перемовини США й РФ у Ер-Ріяді без участі України, заявивши, що Київ не піде на ультиматуми Росії.
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