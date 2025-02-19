"Лінію фронту вирівняють по населеним пунктам Багатир і Костянтинопіль": військовий експерт Селезньов про Курахівський напрямок

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З тих решток Курахівського плацдарму треба було виводити наші сили та засоби вже давно. Бо насправді наші воїни, зокрема воїни-десантники з 79-ї бригади створили там диво в нереально складних умовах, будучи фактично в оперативному оточенні вони спромоглись тривалий час стримувати ворожу навалу. І хоча після того, як ми втратили контроль над Кураховим і бої перемістилися ближче до Дачного, частину сил та засобів ворог перекинув на іншу ділянку фронту, тим не менш, тиск там був шалений. А зважаючи на те, що ключова дорога, дорога М-15, якою здійснювалося забезпечення всім необхідним наших оборонців, які зокрема діяли у районі Дачного, вірніше, західніше від нього, у районі Константинополя, ворог прострілював наскрізь. То за таких умов вести мову про сталу та безперебійну логістику, і щодо постачання озброєння та військової техніки, боєприпасів, і щодо евакуації поранених наших військовослужбовців, і щодо проведення ротації. Вести мову про це в позитивному ключі, мабуть, що не варто", - зазначив він.

Владислав Селезньов зауважив, що українські оборонці тривалий час тримали оборонні рубежі та позиції у дуже важких умовах.

"Те, що кінець кінцем мало статися, ми втратили контроль над населеним пунктом Улакли, і в Андріївці ворог фактично панує і розмістився він зараз в південних передмістях, вірніше на територіях, які знаходяться південніше від Константинополя, це ефект того, що ворог має значно більшу кількість ресурсів, і ці ресурси він досить вдало задіяв для того, щоб постійно чинити тиск на наших оборонців. Що далі? Я думаю, що в найближчій перспективі варто вести мову про те, що лінія бойового зіткнення на цій ділянці фронту буде вирівняна по лінії населених пунктів Богатир І Костянтинопіль. Ворог зможе частково перемістити свої сили та засоби через те, що вони де-факто вирівняли лінію бойового зіткнення на інших ділянках фронту", - сказав він.

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Військовий експерт наголосив, що тепер необхідно оцінити правильність дій на Курахівському плацдармі.

"Ми маємо в тому числі і можливість для оцінки наших дій, наскільки вони були правильні. При чому дивитися їх в певній такій ретроспективі. Бо вочевидь, що перш ніж почались бої в районі Курахівського плацдарму, ми втратили практично контроль над Вугледаром. Що тому сприяло? Які дії, чи навпаки, бездіяльність призводить до втрати нами стратегічно важливого населеного пункту, а також території навколо нього. Я думаю, що тут питання для дослідження, для того, щоб в подальшому ми подібних ситуацій не допускали, бо насправді воювати ми можемо. І ті процеси, які нині вирують у районі Покровська, є тому яскравим свідченням. Ворог намагається сунути, але окрім величезних втрат, жодних територіальних здобутків він там немає. Чому ми не втримали свого часу контроль над територіями в районі Вугледара, а кінець кінцем втратили контроль над Кураховим, я думаю, що це питання окремого дослідження", - додав Владислав Селезньов.