Відновивши деякі позиції, ми рухаємося вперед, відтискаючи противника назад: "Шершні Довбуша" про Покровський напрямок
Командир ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" В'ячеслав зазначив, що на Покровському напрямку противник зменшив інтенсивність, але штурмові дії не припиняються
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Противник тривалий час не міг взяти нас напряму в лоб, намагаючись обходити Покровськ з заходу, щоб взяти місто в котел. Там трохи стабілізували ситуацію. Наша бригада працює перед самим містом на півдні. Наразі противник зменшив інтенсивність, але не скажу, що штурмові дії ворога зовсім припинилися", - зауважив В'ячеслав.
За словами командира ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша", раніше на позиції Сил оборон наступало по 20 ворожих піхотинців кожну годину-дві, штурмували на різних напрямках, по різних позиціях. Зараз штурмів набагато менше.
"Ми навіть відновили деякі позиції, рухаємося вперед, відтискаючи противника назад", - наголосив В'ячеслав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.92
- EUR Купівля 43.29Продаж 43.92
- Актуальне
- Важливе