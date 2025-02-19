Відновивши деякі позиції, ми рухаємося вперед, відтискаючи противника назад: "Шершні Довбуша" про Покровський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник тривалий час не міг взяти нас напряму в лоб, намагаючись обходити Покровськ з заходу, щоб взяти місто в котел. Там трохи стабілізували ситуацію. Наша бригада працює перед самим містом на півдні. Наразі противник зменшив інтенсивність, але не скажу, що штурмові дії ворога зовсім припинилися", - зауважив В'ячеслав.

За словами командира ударної безпілотної роти 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша", раніше на позиції Сил оборон наступало по 20 ворожих піхотинців кожну годину-дві, штурмували на різних напрямках, по різних позиціях. Зараз штурмів набагато менше.

"Ми навіть відновили деякі позиції, рухаємося вперед, відтискаючи противника назад", - наголосив В'ячеслав.