"Зарано говорити стосовно конкретних посад": Стефанішина щодо висування представника від Європи для мирних переговорів з США і РФ
Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина висловила думку, що наразі зарано говорити про створення конкретних посад і висування представника від Європи для мирних переговорів з США і РФ
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Я точно не переживаю за Європу. І до всіх самітів ми готуємося разом. Ви знаєте, що саміт лідерів, який відбувався у Парижі, просто в цей час президент був у іншому відрядженні, але і до і після нього відбувалися розмови з президентом Макроном. Так само на полях Мюнхена були двосторонні зустрічі. Тобто, ми повністю скоординовані, і тут немає абсолютно ніяких коливань. Я думаю, зарано говорити стосовно конкретних посад, які будуть створені в Європейському Союзі. Треба трошки почекати, подивитися, як будуть розвиватися події у Сполучених Штатах", - зазначила Стефанішина.
Щодо угоди між США і Україною стосовно корисних копалин
Також Стефанішина прокоментувала роботу над угодою між США і Україною стосовно корисних копалин.
"Ми на останній зустрічі, яка відбулась у Мюнхені, була домовленість про те, що робота продовжиться щодо цієї угоди. І Україна має такий намір, цю роботу продовжити", - зазначила Стефанішина.
Про допомогу Україні та вибори у Німеччині
"Я впевнена, що до виборів у Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде, але я думаю, що окрім підтримки України, сьогодні мова іде також і про європейську безпеку вцілому, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами", - сказала Стефанішина.
- Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна хоче, щоб Європа якнайшвидше висунула представника для потенційних мирних переговорів із США та Росією.
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