"Зарано говорити стосовно конкретних посад": Стефанішина щодо висування представника від Європи для мирних переговорів з США і РФ

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я точно не переживаю за Європу. І до всіх самітів ми готуємося разом. Ви знаєте, що саміт лідерів, який відбувався у Парижі, просто в цей час президент був у іншому відрядженні, але і до і після нього відбувалися розмови з президентом Макроном. Так само на полях Мюнхена були двосторонні зустрічі. Тобто, ми повністю скоординовані, і тут немає абсолютно ніяких коливань. Я думаю, зарано говорити стосовно конкретних посад, які будуть створені в Європейському Союзі. Треба трошки почекати, подивитися, як будуть розвиватися події у Сполучених Штатах", - зазначила Стефанішина.

Щодо угоди між США і Україною стосовно корисних копалин

Також Стефанішина прокоментувала роботу над угодою між США і Україною стосовно корисних копалин.

"Ми на останній зустрічі, яка відбулась у Мюнхені, була домовленість про те, що робота продовжиться щодо цієї угоди. І Україна має такий намір, цю роботу продовжити", - зазначила Стефанішина.

Про допомогу Україні та вибори у Німеччині

"Я впевнена, що до виборів у Німеччині, до розуміння того, яка буде коаліція, ніяких особливих рішень прийнято не буде, але я думаю, що окрім підтримки України, сьогодні мова іде також і про європейську безпеку вцілому, як вона буде виглядати в НАТО і поза його межами", - сказала Стефанішина.